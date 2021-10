Ofgem obiecuje "odważne działania" w obliczu kryzysu energetycznego w UK

Fot: Pixabay

Brytyjski regulator rynku energetycznego w obliczu pogłębiającego się kryzysu zapowiada podjęcie "odważnych działań" w zakresie limitu regulującego ostateczną cenę energii ponoszoną przez brytyjskiego konsumenta.

Ofgem zapowiedział rozpoczęcie specjalnych konsultacji na temat sposobu obliczania pułapu "price cap", dzięki któremu regulowane są nasze rachunki za energię elektryczną. Działania te mają na celu lepszą ochronę milionów gospodarstw domowych w UK przed gwałtownie rosnącymi rachunkami za prąd i gaz. W liście otwartym do przedstawicieli sektora energetycznego Ofgem obiecał, że już w przyszłym miesiącu rozpoczną się szeroko zakrojone konsultacje dotyczące "energy price cap". Regulator nie zasugerował żadnyego konkretnego kierunku działań w tym zakresie, ale oczekuje się, że branża skorzysta z okazji, aby domagać się radykalnych zmian. Pułap cenowy zmienia się tylko dwa raz w roku, a firmy energetyczny stoją na stanowisku, aby "price cap" był bardziej dynamiczny, dzięki czemu lepiej reagowałby na wahania rynku.

W jaki sposób Ofgem odpowie na kryzys energetyczny w UK?

Jeśli do takich zmian by doszło, to mielibyśmy do czynienia z pierwszą, tak poważną zmianą w zakresie "price cap". "To trudne czasy, wymagające odważnych działań" - napisał Jonathan Brearley, dyrektor generalny Ofgem w liście otwartym.

Dodajmy, że w wyniku trwającego kryzysu, do którego doprowadziły rekordowe ceny zakupy energii na całym świecie, w ciągu ostatnich siedmiu tygodni 13 providerów w UK ogłosiło upadek. Analitycy spodziewają się, że kolejne bankructwa będą miały miejsce jeszcze tej zimy.

Regulator branży zapowiedział konsulatacje związane z wysokości "energy price cap"

Brearley powiedział, że "bezprecedensowy i nieoczekiwany wzrost cen gazu i energii elektrycznej w ostatnich miesiącach spowodował poważne obciążenie rynków energetycznych". "Ponieważ ten okres niepewności trwa, a presja na sektor rośnie, podejmujemy kroki w celu ochrony krótko- i długoterminowych interesów konsumentów, zapewniając większą pewność inwestorom i wzmacniając odporność sektora" - dodawał.

Ofgem planuje konsultację zmian w listopadzie i spodziewa się ich wprowadzenia już w lutym, przed kolejną podwyżką cen energii przewidzianą na kwiecień.