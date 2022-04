Oferta zakładu za 1 funta* może dać Ci szansę na wygranie udziału w Powerball Super Jackpot wartym 317 000 000 funtów* w tym tygodniu

Ten artykuł sponsorowany jest dostarczany przez LottoGo

Czy chciałbyś mieć szansę na wygranie części jednego z największych Jackpotów na świecie? Cóż, to marzenie może stać się rzeczywistością już za 1 funta*!

Powerball Super Jackpot, który odbywa się w każdy poniedziałek, środę i sobotę, oferuje w tym tygodniu pulę nagród o wartości wielu milionów funtów*.

Fani wielkich kumulacji w Wielkiej Brytanii dołączają do akcji dzięki specjalnej ofercie zakładu za 1 funta*!

Strona zakładów loteryjnych** LottoGo.com pozwala graczom, którzy mogli wziąć udział w Powerball tylko wtedy, gdy kupili kupon w Stanach, na udział w swoim własnym Super Jackpot tutaj w Wielkiej Brytanii, obstawiając zaklad na wynik Powerball.



Popularna strona internetowa, która ma ponad 2 000 000 członków na całym świecie, pozwala fanom łączyć siły online. Teraz możesz zapłacić znacznie niższą cenę za udział w większej liczbie zakładów niż normalnie, biorąc udział w pojedynkę, zwiększając w ten sposób szanse wszystkich na wygranie nagrody.

Jeśli Twoje liczby zostaną wylosowane, nagroda zostanie podzielona po równo i wypłacona przez LottoGo.com, co oznacza, że wiele osób może wygrać jednocześnie. A kto nie pokochałby udziału w tej ogromnej nagrodzie!

Ale co możesz zrobić ze swoim udziałem, jeśli wygrasz?

Może mógłbyś zobaczyć swojego ulubionego artystę w trasie?

Lub kupić wymarzone sportowe auto.

Połączyliśmy siły z LottoGo.com, dając nowym graczom szansę na zdobycie 10 zakładów na kolejny Powerball Super Jackpot za jedyne 1 funt*.

Spróbuj szczęścia już dziś!

Regulamin

LottoGo.com jest licencjonowane i regulowane w Wielkiej Brytanii przez brytyjską Komisję ds. Hazardu pod numerem konta 51692 (Szczegółowe informacje na temat Organu Regulacyjnego LottoGo.com znajdują się w Regulaminie) Graj odpowiedzialnie. www.gambleaware.co.uk Take time to think

*18+. Obowiązują Regulamin LottoGo.com. Oferta dostępna tylko dla nowych graczy. Główne Wygrane i Tier 2-3 będą niższe niż reklamowane, aby odpowiadały faktycznym wypłatom gotówkowym dokonanym po wszystkich odpowiednich odliczeniach, w tym podatkach. Obowiązuje Regulamin LottoGo.com. Każdy zakład jest 1/50 udziału.

** Zakłady na loterię to obstawianie wyniku oficjalnego losowania loterii — konkretnie, które kule zostaną wylosowane (numery). LottoGo.com nie prowadzi loterii. Gracze

stawiają zakłady na wyniki loterii krajowych. Oficjalne bilety na loterię i ubezpieczenie są

zakupione na podstawie postawionych zakładów, tak aby wszystkie wygrane były równe opcji gotówkowej wygranych w krajowych loteriach.