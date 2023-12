Praca i finanse Ofcom planuje zmienić zasady wprowadzania podwyżek opłat za TV, internet i usługi mobilne

Brytyjskim firmom telekomunikacyjnym grozi nowy zakaz, dotyczący wprowadzania „mylących” podwyżek abonamentu w trakcie trwania umowy.

Na Wyspach większość firm zajmujących się zapewnianiem dostęp do szerokopasmowego internetu, telewizji naziemnej czy usług telekomunikacyjnych w związku z rosnącą inflacją koryguje ceny swoich usług. Zmiany w tym zakresie wprowadzane są w trakcie trwania umowy. Brytyjski organ regulacyjny rynku telekomunikacyjnego Ofcom zapowiedział, że wprowadzi pewne zmiany dotyczące podwyżek tego typu. W swoich założeniach mają one lepiej chronić klientów przed „mylącymi” podwyżkami cen wprowadzanymi w trakcie trwania umowy.

Praktyka podwyższania stawek o wysokość inflacji jest w UK rzeczą powszechną, ale jak wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez Ofcom klienci nie mają „wystarczającej pewności” co do tego, o ile mogą wzrosnąć ich rachunki. Dość powiedzieć, że w tym roku miliony gospodarstw domowych dotknęły duże podwyżki rachunków z TV, internet czy telefon, znacznie wyższe, niżby to wynikało ze stopy inflacji w UK. Niektóre z nich sięgnęły nawet do 17,3%.

Co chce zmienić Ofcom?

W związku z taką sytuacją Ofcom proponuje, aby podwyżki, do których dochodzi w trakcie trwania umowy, były wyrażane „w funtach i pensach”. Dzięki temu konsumenci byliby lepiej zorientowani i wiedzieli ile tak naprawdę będą płacić. Projekt ten jest owocem przeglądu przeprowadzonego przez organ regulacyjny w lutym 2023. Wynik tego przeglądu ma zostać opublikowany na wiosnę przyszłego roku. Zmiany, jeśli zostaną ostatecznie zatwierdzone, mają zostać wprowadzone cztery miesiące po opublikowaniu raportu.

Ofcom ustalił, że czterech na dziesięciu (11 milionów) klientów usług szerokopasmowych i ponad połowa klientów telefonii komórkowej (36 milionów) korzystała z umów objętych podwyżkami cen związanymi z inflacją. Zgodnie z obecnymi przepisami firmy telekomunikacyjne mogą podnosić ceny w trakcie obowiązywania umowy zgodnie z inflacją plus dodatkowo do 3,9%. Do podejmowania decyzji o podwyżkach cen zwykle wykorzystuje się wskaźnik inflacji cen towarów i usług konsumenckich (CPI) lub wskaźnik cen detalicznych (RPI).

Jak na zmianach skorzystają konsumenci?

Ponad połowa (55%) osób korzystających internetu i 58% osób korzystających z usług mobilnych nie wie, co mierzą wskaźniki inflacji, takie jak CPI i RPI. Bardzo niewielu abonentów usług szerokopasmowych (16%) i klientów korzystających z usług mobilnych (12%) było świadomych wzrostu cen i potrafiło stwierdzić, że jest on powiązany z inflacją.

Ofcom podał, że otrzymał ponad 800 skarg związanych z podwyżkami cen w kontraktach w okresie od stycznia do października tego roku.