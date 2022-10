8 milionów rodzin w UK ma problemy z płaceniem rachunków za internet, TV i telefon

Według oficjalnych danych Ofcomu rekordowa liczba 8 milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii ma problemy z zarządzaniem swoimi rachunkami za usług telekomunikacyjne.

Rekordowa liczba 8 milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii ma problemy z płaceniem rachunków za telefonię komórkową, dostęp do szerokopasmowego internetu, telewizję kablową, usługi streamingowe. Skłoniło to brytyjskiego regulatora rynku medialnego i cyfrowego do wezwania największych firm telekomunikacyjnych w UK do ponownego rozważenia planowanych na wiosnę podwyżek cen za swoje usługi. Według rządowego organu regulującego rynek telekomunikacyjny i medialny w UK konieczne są działania w tej kwestii.

Rodziny w UK zmagają się z płaceniem rachunków z telefon i internet

Z badania przystępności cenowej przeprowadzonym przez Ofcom wynika, iż jedna na siedem rodzin w UK ograniczyła swoje wydatki w obszarach, takich jak żywność i odzież, aby móc sobie pozwolić na usługi związane szeroko z telekomunikacją i mediami. 9% badanych zrezygnowało z usług tego typu. Z kolei liczba rodzin zmagających się z płaceniem rachunków za telewizję, telefon czy internet podwoiła się w ciągu ostatniego roku – z 15% do 29%. Dodajmy, że to najwyższy odsetek w tym zakresie odnotowany przez Ofcom w historii badań.

Biorąc pod uwagę, że sytuacja w niedalekiej perspektywie może się pogorszyć w związku z kryzysem kosztów utrzymania, Ofcom wezwał dostawców usług telekomunikacyjnych do zrezygnowania z podwyżek cen, które mają miejsce w kwietniu. Mechanizm ten stosowany w jakiejś formie przez wielu dostawców, w tym BT, TalkTalk, Shell Energy i Vodafone zwiększa wysokość rachunku o stopę inflacji w styczniu mierzonej indeksem CPI plus 3,9%.

Jak wynika z danych Ofcomu sytuacja z roku na rok się pogorszyła

Oprócz tego Ofcom wezwał brytyjskie tele-komy do rozszerzenia swojej oferty o "taryfy socjalne". EE, Vodafone, TalkTalk, Shell Energy i Plusnet nie mają tego typu rozwiązań w swoich ofertach. Regulator skrytykował również te firmy telekomunikacyjne, która mają "taryfy socjalne", ale nie reklamują ich w odpowiedni sposób. Prawie 70% uprawnionych do korzystania z nich klientów nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że może płacić mniej.

Absorpcja szerokopasmowych taryf socjalnych wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z 55 000 do 136 000 klientów, ale to tylko 3% wszystkich kwalifikujących się gospodarstw domowych.

