Odwołano tradycyjne powitanie na zamku Balmoral - co ze zdrowiem Elżbiety II?

Odwołanie powitania na zamku w Balmoral w swojej tradycyjnej formie budzi nowe obawy o zdrowie Elżbiety II. Królowa planowała wziąć udział w tradycyjnej ceremonii w Szkocji jeszcze kilka dni temu, ale w ostatniej chwili plany te zostały zmienione.

Zlokalizowana w szkockim hrabstwie Aberdeenshire posiadłość Balmoral Castle jest prywatną posiadłością brytyjskich monarchów. Co roku, królowa Elżbieta II przyjeżdża tu, aby móc odpocząć od swoich obowiązków. Tradycyjnie, w Balmoral mają również miejsce uroczystości związane z powitaniem królowej. W ramach tego eventu królowa gości członków rodziny królewskiej, bierze udział w tradycyjnych uroczystościach i publicznych wystąpieniach. Jak podaje "The Daily Mirror" ceremonia, która rokrocznie ma miejsce na szkockim zamku została odwołana, co budzie uzasadnione obawy o zdrowie 96-letniej monarchini. Tradycyjne wydarzenie zostało zastąpione przez "kameralne, prywatne wydarzenie". Według źródeł, na jakie powołuje się "Mirror", jeszcze kilka dni temu Elżbieta miała zamiar wziąć udział w powitaniu na Balmoral. Co zatem się stało?

Nie odbędą się powitania królowej na zamku w Balmoral

"Tradycyjne powitanie w Balmoral to stały punkt w kalendarzu królowej. To wydarzenie, które Jej Wysokość naprawdę lubi. Docenia możliwość pozdrowienia tych, którzy przyjeżdżają, aby się z nią zobaczyć" - komentowało źródło w Pałacu Buckingham, na które powołuje się "Mirror". "To gorzkie rozczarowanie, że ceremonia nie odbędzie się w swojej tradycyjnej formie".

Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją. Po raz pierwszy od wielu dekad brytyjskie monarcha nie powita zgromadzonej przez zamkiem publiki z okazji rozpoczęcia swoich wakacji w Szkocji (wyjątkiem od tej reguły był okres pandemii Covid-19).

Tradycyjna ceremonia została zastąpiona przez "prywatne i kameralne" wydarzenie

Według oficjalnych informacji przekazanych przez Pałac Buckingham zmiana harmonogramu, która obejmuje inspekcję Królowej Gwardii Honorowej i słuchanie orkiestr wojskowych, była "zgodna z dostosowaniem harmonogramu Jej Królewskiej Mości dla jej wygody". Oczekuje się, że prywatna ceremonia na zamku Balmoral odbędzie się bez fotografów i przedstawicieli prasy.

