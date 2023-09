Bez kategorii Odwołane loty w UK naraziły podróżnych na gigantyczne koszty

W ostatnich dniach tysiące urlopowiczów borykało się z problemem, którym były odwołane loty w UK. Niestety awaria systemu kontroli ruchu lotniczego wygenerowała u nich dodatkowe koszty. Były one związane z koniecznością dodatkowego zakwaterowania oraz wyżywienia w krajach, w których spędzali wakacje. Ewentualnie z alternatywną podróżą powrotną.

Dane sugerują, że prawie 2000 lotów do i z Wielkiej Brytanii odwołano z powodu awarii danych, która wpłynęła na brytyjski system kontroli ruchu lotniczego. National Air Traffic Services (Nats), które kontrolują większość samolotów w brytyjskiej przestrzeni powietrznej, mówią o setkach lotów odwołanych w poniedziałek.

Odwołane loty w UK i dodatkowe koszty

Jedna z tysięcy rodzin, które ucierpiały ze względu na odwołane loty w UK na początku tego tygodnia, skarży się na dodatkowe koszty z tym związane. Mark i Holly wraz z dwójką dzieci utknęli w Palmie na Majorce. Ich samolot EasyJet, którym mieli wrócić do domu w Brighton, odwołano w poniedziałek.

Brytyjczycy powiedzieli BBC, że zaoferowano im zakwaterowanie i nowy lot w następnym tygodniu. Niestety ze względu na pracę i rozpoczęcie przez jedną z córek szkoły średniej, nie mogli czekać tak długo.

Rodzina, której zależało na czasie, zdecydowała się na inne rozwiązanie. Wybrali się promem z hiszpańskiej wyspy do Tulonu we Francji. Następnie skorzystali z trzech pociągów i kolejnego promu, aby dostać się do Brighton w czwartek.

Zwrot kosztów podróży

Brytyjska rodzina ma jednak poważne wątpliwości, czy będzie mogła się ubiegać o zwrot kosztów podróży. Nie licząc już nawet kosztów wyżywienia, czteroosobowa rodzina wydała na swój powrót niecałe 1000 funtów.

– Nie widziałem innego wyjścia. Kiedy stoisz o 23.00 w nocy na lotnisku z dziećmi i nie wiesz, co masz zrobić. Nie wiem, czy odzyskam te pieniądze. To mnie martwi – powiedział ojciec rodziny.

