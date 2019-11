„Odpowiedzi tak głupie, że tego nie da się opisać” - świat grzmi po koszmarnym wywiadzie księcia Andrzeja ws. seks-skandalu

Fot. YouTube

Za nami kolejna odsłona seks-skandalu z udziałem księcia Andrzeja – drugiego syna królowej Elżbiety II i prywatnie przyjaciela nieżyjącego już miliardera i przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina. Książę postanowił oczyścić się z zarzutów i ocieplić swój wizerunek przed kamerami, ale wywiad dla stacji BBC zamiast pomóc w odbudowie jego reputacji, jeszcze bardziej księcia pogrążył.

„Po prostu niewiarygodny”, „całkowicie nieprzekonujący”, „odpowiedzi tak głupie, że tego nie da się opisać” - w takich właśnie słowach eksperci i media na całym świecie komentują wywiad udzielony dziennikarce Emily Maitlis przez księcia Andrzeja w sobotnim programie „Newsnight”, na antenie BBC Two. Wśród komentatorów (w tym także wśród byłych specjalistów ds. PR-u pracujących dla członków brytyjskiej rodziny królewskiej) panuje powszechna zgoda co do tego, że wywiad jeszcze bardziej pogrążył księcia Andrzeja i że został przez niego przeprowadzony w sposób koszmarny. - Wywiad ten był nie tyle wypadkiem samochodowym, co wypadkiem ciężarówki – skomentował wystąpienie księcia Andrzeja Dickie Arbiter – były rzecznik prasowy Buckingham Palace.

Co zatem wzbudziło podczas wywiadu szczególne kontrowersje? Przede wszystkim zaprzeczenie przez księcia jakiejkolwiek znajomości z Virginią Giuffre, która oskarża członka rodziny królewskiej o trzykrotne współżycie z nim w latach 1999 - 2002 (w Londynie, Nowym Jorku i na Wyspach Dziewiczych). Do pierwszego seksualnego zbliżenia Giuffre z księciem Andrzejem miało dojść, gdy kobieta miała zaledwie 17 lat, a po jednym z aktów seksualnych nastolatka miała otrzymać od Jeffrey'a Epsteina 15 tysięcy dolarów. - Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek spotkał tę kobietę – powiedział z kolei na antenie BBC książę Andrzej, mimo iż w internecie swobodnie krążą jego zdjęcia sprzed kilkunastu lat, gdy obejmuje dziewczynę w pasie.