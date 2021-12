Odnotowano najwyższą liczbę zakażeń od początku pandemii. Francja zaostrza zasady dla podróżnych z UK

Fot. Getty

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii nie było jeszcze tak dużej dobowej liczby zakażeń jak ta ogłoszona w środę 15 grudnia 2021. Ile osób otrzymało pozytywny wynik testu lub zmarło w ciągu minionej doby w UK? Ile osób jest obecnie zaszczepionych? Co z podróżą przez Francję?

Najwyższa liczba zakażeń od początku pandemii

W środę 15 grudnia ogłoszono, że w ciągu zaledwie jednak doby zakażenie koronawirusem stwierdzono u 78 610 mieszkańców UK. Natomiast biorąc pod uwagę cały tydzień poprzedzający środę 15 grudnia, zakażeń odnotowano 404 869 i jest to o 19,1 proc. więcej niż we wcześniejszym tygodniu. Z kolei dobowa liczba zgonów u osób, które w ciągu ostatnich 28 dni otrzymały pozytywny wynik testu na Covid-19, wyniosła 165. Natomiast w ciągu całego minionego tygodnia z powodu zakażenia zmarło 805 osób na Wyspach - i tutaj pojawia się pozytywna wiadomość, ponieważ jest to o 5 proc. zgonów mniej niż we wcześniejszym tygodniu.

Poprzedni rekord zakażeń w UK padł na początku tego roku, 8 stycznia, gdy nowych przypadków w ciągu 24 h pojawiło się 68 053. Nowy dobowy szczyt zachorowań jest więc o niemal 10 tys. zakażeń wyższy niż poprzedni. Z kolei w porównaniu z dobą wcześniejszą i danymi ogłoszonymi we wtorek 14 grudnia, jest to wzrost aż o 20 tys. przypadków (we wtorek dobowa liczba nowych zachorowań wyniosła 59 610).

Ilu mieszkańców UK jest zaszczepionych?

W kwestii szczepień najświeższe oficjalne rządowe statystyki pochodzą z dnia 14 grudnia 2021. Dane te pokazują, że zaszczepionych dwiema dawkami jest obecnie 46 842 497 (81,5 proc.) mieszkańców UK, a dodając do tego również osoby, które otrzymały tylko jedną dawkę, zaszczepionych jest 51 332 920 (89,3 proc.) mieszkańców UK. Trzecią dawkę przyjęło 24 732 162 (43 proc.) mieszkańców UK.

Francja zaostrzy zasady wjazdu dla podróżnych z UK

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na Wyspach, Francja zaostrzy zasady wjazdu dla osób podróżujących z UK. Od soboty 18 grudnia, aby wjechać do Francji z Wielkiej Brytanii trzeba będzie przedstawić negatywny wynik testu PCR lub antygenowego,wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy Francji. Przypomnijmy, że do tej pory test można było zrobić nawet dwa dni przed podróżą - materiał musiał być pobrany nie wcześniej niż 48 godzin przed kontrolą graniczną. Ponadto, podróżni z UK będą musieli przedstawić ważny powód swojego wjazdu na terytorium Francji. Szczegóły, zwłaszcza dotyczące tranzytu, nie są jeszcze doprecyzowane.