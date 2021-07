Odnotowano największy spadek liczby polskich dzieci w londyńskich szkołach od 2017

28 061 polskich dzieci uczęszcza do szkół państwowych w Londynie

Jak w swoim oficjalnym komunikacie prasowym informuje Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z największym od 2017 roku spadkiem liczby polskojęzycznych dzieci w wieku szkolnym na terenie Wielkiego Londynu.

Po zebraniu danych ze wszystkich 33 londyńskich gmin okazuje się, że w sumie ze wszystkich 33 londyńskich gmin, z których wynika, że ​​łącznie 28 061 polskich dzieci uczęszcza do szkół państwowych w Londynie (od pierwszej do szóstej klasy). Piszą "polskich" chodzi konkretnie o te dzieci, dla których język polski jest językiem ojczystym i głównym językiem używanym w domu. W porównaniu z rokiem 2020 odnotowano spadek na poziomie 7,78%, a w zestawieniu z 2017 - 13,7%. Właśnie wówczas, w rok po referendum w sprawie Brexitu, odnotowano szczytową liczbę 32 518 polskojęzycznych dzieci w Londynie.

"Największe skupiska polskich dzieci w Londynie znajdują się w gminach Ealing, Hounslow, Haringey, Merton i Croydon, ale niewielki wzrost, wbrew zasadniczemu trendowi spadkowemu, odnotowano w londyńskich gminach Bexley i Havering" - podaje Zjednoczenie.

"Od 2018 roku z każdym rokiem obserwuje się stały spadek liczby, ale w ostatnim roku od 2020 roku liczba ta uległa znacznemu przyspieszeniu. Sugeruje to, że ograniczenia związane z pandemią mogły być jeszcze ważniejszym czynnikiem powodującym opuszczanie szkół przez polskojęzyczne dzieci niż Brexit" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Zjednoczenie.

"Z anegdotycznych dowodów wiemy, że wiele polskich rodzin próbowało przeżyć pandemię pandemię poprzez dołączenie do swoich rodzin w Polsce w roku 2020" - czytamy dalej. "Obecnie w Polsce obowiązują również ograniczenia dotyczące kwarantanny w stosunku do podróżnych z Wielkiej Brytanii. Niektóre z tych rodzin mogą wrócić do Wielkiej Brytanii w przyszłym roku".

"Pomimo niedawnego exodusu polskie rodziny w tym kraju to w dużej mierze przestrzegający prawa i ciężko pracujący podatnicy z Wielkiej Brytanii. Wnieśli oni ogromny wkład w tkankę społeczną i kulturową w Wielkiej Brytanii, a także w jej gospodarkę. Pomijając okazjonalne przejawy przestępstw z nienawiści i dyskryminacji, Polacy dobrze osiedlili się w tym kraju i są na tyle odporni, by przetrwać zarówno Brexit, jak i pandemię" - zwracał uwagę Wiktor Moszczyński, rzecznik Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

Polski pozostaje najpopularniejszym językiem obcym używanym w domu w UK

Dodajmy, iż polski język pozostaje najbardziej popularnym językiem używanym w domu, jeśli weźmie się wszystkie języki obce używane w UK.