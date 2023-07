Odchudzanie z głową – jak stracić zbędne kilogramy bez efektu jojo?

Osoby, którym ciążą zbędne kilogramy, koniecznie powinny pomyśleć o zastosowaniu odpowiedniej diety i zwiększeniu aktywności fizycznej. Lato to idealny moment na poprawę kondycji i wysmuklenie sylwetki, ale też trzeba to zrobić z głową. Najważniejsze jest, by się nie głodzić, tylko regularnie spożywać niskokaloryczne, acz pełnowartościowe posiłki.

Chudnij, ale wolno

Każdy z nas zna pojęcie „efektu jojo”, polegające na szybkiej redukcji wagi, a następnie na błyskawicznym przybraniu dodatkowych kilogramów. Każdy zatem proces odchudzania musi z góry zakładać umiar – lepiej jest tracić mniej na wadze, ale regularnie, niż odnosić spektakularne sukcesy, które szybko odchodzą w niepamięć. Zdrowe odchudzanie, które polega na stopniowej i systematycznej utracie wagi, opiera się na długofalowej zmianie nawyków żywieniowych oraz na obraniu stałego kursu na zdrowy tryb życia, który obejmuje przede wszystkim zwiększenie codziennej aktywności fizycznej.

Jak jeść, by chudnąć?

Dietetycy są w miarę zgodni, że jedną z najważniejszych reguł dobrego odchudzania jest unikanie białego cukru i skrobi zawartej w chlebie, makaronie czy ziemniakach. Jednocześnie należy pamiętać, że stosując dietę niskowęglowodanową nie można zapominać o spożywaniu tłuszczów. - Nasz organizm czerpie energię z dwóch głównych źródeł - węglowodanów i tłuszczów. Jeśli ograniczymy dopływ do organizmu węglowodanów, musimy zadbać o przyjmowanie tłuszczów, by nie być notorycznie głodnym, ospałym i bez energii – tłumaczy Tomasz Sagan z londyńskiej restauracji My Fit Food, który jak nikt zna się na zbilansowanych, pełnowartościowych posiłkach. I dodaje: - Unikanie wszystkiego to droga donikąd. Każdy, kto narzuci sobie taką dietę, nie dotrze nawet do mety, bo nie będzie miał na to ani siły, ani ochoty.

Jedz zdrowo – wybieraj produkty sezonowe

Zdrowa dieta polega przede wszystkim na produktach świeżych i niskoprzetworzonych. Prosta zasada mówi, że im mniej ingerencji w świeżą żywność, tym lepiej, a zatem najlepiej jest jeść akurat to, na co w danym momencie jest „sezon”. Lato, które mamy właśnie w pełni, to wyjątkowy sezon na świeże warzywa i owoce, z których można zrobić doskonałe sałatki. W szczególności warte polecenia są warzywa, które są niskokaloryczne i bogate w błonnik, w związku z czym można je jeść naprawdę w dużych ilościach, nie zwiększając jednocześnie poziomu cukru we krwi. - W naszym menu pudełkowym nie brakuje przede wszystkim zielonych warzyw liściastych, które są bogate w witaminy i minerały. Stanowią one podstawę dań głównych, jak i smaczne dodatki – precyzuje ekspert z My Fit Food.