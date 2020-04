Odbieranie śmieci w dobie epidemii koronawirusa – Co się zmieniło?

Fot. Getty

Epidemia koronawirusa i wprowadzony przez władze brytyjskie lockdown wiele zmieniły w codziennym funkcjonowaniu państwa. Także jeśli chodzi o odbiór odpadów. Poniżej zamieszczamy informacje o szeregu zmian wprowadzonych w tym zakresie na terenie całego Zjednoczonego Królestwa.

Od ponad tygodnia śmieciarze należą w UK do grupy tzw. „key workers”, czyli pracowników kluczowych dla funkcjonowania państwa. Śmieci muszą być w końcu regularnie odbierane, żeby nie zalęgły się w nich szczury i żeby szybko nie doszło do kolejnej epidemii. Jednak z uwagi na to, że wielu pracowników sektora odpadów przebywa na urlopie zdrowotnym lub się izoluje (albo ma objawy koronawirusa, albo miało styk z osobą chorą na COVID-19), to councile zostały zmuszone do ograniczenia standardowych usług publicznych, w tym do ograniczenia częstotliwości odbioru śmieci.

Oto obszary/miasta, gdzie usługi odbioru śmieci uległy tymczasowej zmianie:

Southwark (Wielki Londyn) – śmieci mogą być odbierane w inne dni, niż zazwyczaj;

Camden (Londyn) – z uwagi na braki pracowników zmieniają się godziny odbioru śmieci;

Croydon i Kingston-upon-Thames (Wielki Londyn) - z uwagi na braki pracowników mieszkańcy muszą się liczyć z opóźnieniami w odbiorze odpadów zmieszanych i podlegających recyklingowi;

Barnet, Bexley i Bromley (Wielki Londyn) - z uwagi na braki pracowników opóźnienia będą dotyczyć odbioru odpadów podlegających recyklingowi. Odbiór odpadów zmieszanych będzie się odbywał normalnie;

Greenwich (Wielki Londyn) – z powodu epidemii koronawirusa mieszkańcy nie mogą liczyć na niezakłócony odbiór odpadów;

Havering (Wielki Londyn) - z powodu braku pracowników śmieci nie zostały odebrane z niektórych domostw w zeszły weekend. Nie będą też na razie odbierane odpady zielone;

Redbridge (Wielki Londyn) - odpady zmieszane i podlegające recyklingowi będą odbierane rano. Wstrzymany został odbiór odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych;

Hackney (Wielki Londyn) – odbiór śmieci odbywa się na razie normalnie, ale będą opóźnienia w dostawie worków na odpady BIO i recykling;

Haringey (Wielki Londyn) – odbiór śmieci odbywa się na razie normalnie, ale już wkrótce mogą wystąpić opóźnienia;

Manchester – odpady BIO i odpady zielone będą odbierane co 2 tygodnie, a nie, tak jak dotychczas, co tydzień;

Leeds – miasto wstrzymało odbiór odpadów BIO, zielonych i wielkogabarytowych;

Bristol – miasto wstrzymało odbiór odpadów zielonych i wielkogabarytowych;

Sheffield - miasto wstrzymało odbiór odpadów zielonych;

Glasgow - miasto wstrzymało odbiór odpadów BIO i szkła przeznaczonego do recyklingu;

Edynburg - miasto wstrzymało odbiór szkła przeznaczonego do recyklingu;

Belfast - miasto wstrzymało odbiór papieru przeznaczonego do recyklingu.

