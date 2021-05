Od września stacje benzynowe w UK wprowadzą bardziej ekologiczne paliwo. Co to oznacza dla kierowców?

Fot. Getty

Już po wakacjach brytyjskie stacje paliw będą musiały rozpocząć stopniowe wprowadzanie bardziej ekologicznej benzyny. Czy nowe paliwo będzie bezpieczne dla wszystkich samochodów? W jaki sposób zmiany wpłyną na wydatki ponoszone przez kierowców?

Benzyna E10 zostanie wprowadzona na brytyjskie stacje paliw już od września 2021. Nie jest to jednak najlepsza wiadomość dla kierowców, ponieważ może wiązać się z wyższymi kosztami - zwłaszcza dla osób, które posiadają nieco starsze samochody.

Obecnie na brytyjskich stacjach dostępna jest benzyna E5, jednak rząd UK zdecydował na zastąpienie jej benzyną E10, która jest bardziej ekologiczna, ponieważ zawiera nie 5 proc., ale 10 proc. bioetanolu. Według planów, całkowite zastąpienie powinno nastąpić w 2026 roku. Zdaniem brytyjskich posłów wprowadzenie bardziej ekologicznego paliwa ograniczy emisję dwutlenku węgla o 750 000 ton rocznie.

Czy nowe paliwo będzie bezpieczne dla samochodów?

Według informacji iNews, benzyna E10 będzie jednak droższa, niż dotychczasowa. Dla właścicieli stosunkowo nowych pojazdów, koszty wzrosną nieznacznie. Duży problem mogą mieć natomiast właściciele starszych aut.

Modele samochodów, wyprodukowane przed 2011 rokiem mogą nie być dostosowane do nowego ekologicznego paliwa typu E10. Samochodów takich jest obecnie w Wielkiej Brytanii około 700 000. Władze UK zapowiedziały, że właściciele starszych pojazdów również będą musieli zmienić paliwo na bardziej ekologiczne, ale zarazem dostosowane do ich samochodów. Ma to być benzyna super-bezołowiowa - ale problem w tym, że jest ona droższa o około 11 pensów za litr od benzyny stosowanej obecnie przez większość kierowców.