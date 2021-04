Od tego tygodnia wchodzą nowe zasady dla kierowców w UK. Wzrasta też kara za korzystanie z telefonu w czasie jazdy samochodem

Co się zmieniło w tym tygodniu i co może się zmienić niebawem?

Nowe zasady dla kierowców wchodzą w życie od tego tygodnia w Wielkiej Brytanii, a za korzystanie z telefonu w czasie jazdy samochodem będzie grozić kara w wysokości 200 funtów oraz sześć punktów karnych. Ale to nie wszystko...

Dokładnie 12 kwietnia weszły w życie nowe zasady dla kierowców poruszających się po brytyjskich drogach. Z czego część z nich wiąże się z wysokimi karami dla użytkowników dróg, dlatego warto się z nimi zapoznać niezwłocznie.

Nowe zasady dla kierowców

Podajemy nowe zasady dla kierowców w UK, które weszły w życie od 12 kwietnia oraz zmiany, na jakie musimy się przygotować w niedalekiej przyszłości:

Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy

Zaostrzają się przepisy dotyczące zakazu korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem w UK. Od 12 kwietnia kierowcom łamiącym ten zakaz będzie grozić kara w wysokości 200 funtów, a także sześć punktów karnych.

Podatek od zakupu

Nowy podatek od zakupu został zaproponowany przez UK Energy Research Centre (UKERC), aby użytkowanie brytyjskich ulic bardziej sprzyjało środowisku. Podatek zostanie nałożony na właścicieli diesli i samochodów na benzynę.

Zamrożenie opłaty paliwowej

Po raz kolejny opłata paliwowa (fuel duty) zostanie zamrożona na kolejny rok podatkowy i utrzymana na tym samym poziomie przez dziesiąty rok z rzędu. Opłata paliwowa jest dodawana w ramach podatku do zakupu paliwa. Wynosi ona 57,95 pensów na każdy litr paliwa.

Strefy czystego powietrza

W tym roku wiele brytyjskich miast wprowadza opłaty dla kierowców, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w danych rejonach. Kierowcy poza dzielnicami Londynu oraz w Bath i Birmingham będą musieli liczyć się z dziennymi opłatami rzędu od 8 do 100 funtów.

Lekcje jazdy i testy

Osoby, którym zależy na prawie jazdy, mogą zacząć teoretyczną naukę od 12 kwietnia. Miliony mieszkańców Wysp musiało zawiesić swoje plany z tym związane ze względu na trzeci lockdown. Z kolei na testy praktyczne będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Najprawdopodobniej wrócą one 22 kwietnia, najwcześniej.

Zakaz parkowania na chodniku

Ministrowie chcą rozszerzyć londyński zakaz parkowania na chodniku na cały kraj. Jeśli wprowadzą go w życie, osoby, które go złamią, będą musiały liczyć się z karą w wysokości 70 funtów. Nie wiadomo, kiedy zasady te miałyby obowiązywać w pozostałych rejonach kraju, jednak Ministerstwo Transportu podało, że może być to niebawem.