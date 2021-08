Od stycznia 2022 roku brytyjska sieć Vodafone przywraca opłaty za roaming

Najpierw EE, a teraz Vodafone - kolejny brytyjski telekom podjął decyzję o przywróceniu opłat za korzystanie z telefonu podczas pobytu poza UK. Ile będzie kosztował nas roaming? Jak można uniknąć dodatkowych kosztów?

Drugi z brytyjskich telekomów zdecydował się przywrócić opłaty roamingowe dla użytkowników podróżujących po Europie. W czerwcu na taki ruch zdecydowała się sieć EE, a teraz dołączył do niej kolejny gigant w branży - Vodafone. Międzynarodowy operator telefonii komórkowej, którego zarząd znajduje się w Newbury w Wielkiej Brytanii oraz w Düsseldorfie w Niemczech jeszcze w grudniu 2020 roku, tuż przed tym, jak Brexit miał stać się faktem, solennie zapewniał, że nie planuje ponownego wprowadzenia opłat roamingowych. Jak widać, wystarczyło zaledwie 10 miesięcy, aby w Vodafone zmieniono w tej kwestii zdanie...

Vodafone nakłada na swoich klientów dodatkowe opłaty

Przypomnijmy, wraz z opuszczeniem Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii przestała obowiązywać dyrektywa "Roam Like At Home". To właśnie dzięki niej w krajach należących do UE można było korzystać z telefonów komórkowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z roamingiem. Bez względu na to z lub do jakiego kraju UE dzwoniliśmy, stawki były po prostu takie same. Te regulacje dotyczą nie tylko wykonywania połączeń, ale także wysyłania MMS`ów i SMS`ów. Warto również dodać, że w umowie "rozwodowej" zawartej między Brukselą i Londynem nie zawarto regulacji dotyczących zakazu nakładania dodatkowych opłat roamingowych. Pojawia się jednak w niej zapis o tym, że operatorzy usług mobilnych są zachęcani do "przejrzystych i rozsądnych stawek" za usługi tego typu.

Jaki jest z tego wniosek? Brytyjskie telekomy mogą nakładać dodatkowe opłaty tego typu. I kolejny "gracz" w branży urządzeń mobilnych się na to właśnie zdecydował...

Jak podaje serwis informacyjny BBC od stycznia 2021 roku wszyscy nowi klienci sieci i ci, którzy zdecydują się na zmianę taryfy, zostaną obciążeni dodatkową opłatą w wysokości co najmniej 1 funta dziennie za korzystanie z telefonu komórkowego w kraju należącym do Unii Europejskiej. Zaznaczmy, że zmiany te nie będą dotyczyły wszystkich taryf - zapewne w tych najdroższych roaming po prostu będzie "w cenie". Zmiany w tym zakresie wejdą w życie już jutro, w 11 sierpnia 2021 roku, ale dodatkowe opłaty będą obowiązywać od stycznia 2022 roku.

Za korzystanie z telefonów komórkowych poza UK będzie się płaciło więcej

"Na obecnych klientów te zmiany nie będą miały wpływu, dopóki pozostaną przy obecnym planie cenowym, a roaming w Republice Irlandii będzie nadal darmowy dla wszystkich klientów" – uściślono w komunikacie wydanym przez Vodafone.

Jak podaje BBC w styczniu 2022 według obowiązującego cennika za korzystanie z telefonu komórkowego w sieci Vodafone w krajach UE będziemy płacić dziennie 2 GBP lub 1 GBP, o ile wykupimy specjalny pakiet na okres 8 lub 15 dni. Dodatkowo pakiet danych w ramach "fair-usage" został zmniejszony do 25 GB, jeśli korzystamy z danego urządzenia poza UK i Irlandią.