Od stycznia 2021 r. we wszystkich szkołach średnich w Anglii będą dostępne regularne testy! Nowa strategia pozwoli przerwać łańcuch zakażeń?

Fot. Getty

Rząd brytyjski ogłosił wprowadzenie od stycznia szybkich testów we wszystkich szkołach średnich w Anglii. Po udanym pilotażu Downing Street uważa, że szybkie testy pozwolą na wykrycie wielu bezobjawowych przypadków i tym samym na przecięcie łańcucha zakażeń.

Przeprowadzony jesienią pilotaż badań przesiewowych na koronawirusa w szkołach średnich w Anglii wykazał, że regularne testowanie uczniów i kadry nauczycielskiej to najlepszy sposób na to, by utrzymać edukację w budynkach szkolnych i przerywać pojawiające się łańcuchy zakażeń. Z tego też względu rząd Borisa Johnsona zdecydował się wprowadzić od stycznia przyszłego roku szybkie testy do wszystkich szkół średnich w Anglii – zarówno do gimnazjów (secondary schools), jak i college'ów. Nauczyciele szkół średnich będą mieli możliwość cotygodniowego testowania się na obecność koronawirusa, natomiast uczniowie będą poddawani testom w momencie, gdy zostanie ustalone, że mieli kontakt z osobą zarażoną Sars-CoV-2. Poza tym w momencie wprowadzenia szybkich testów zmienią się także zasady poddawania się przez uczniów samo-izolacji. Obecnie, gdy pozytywny wynik na koronawirusa otrzyma choć jeden uczeń lub nauczyciel, izolacji poddawane są obowiązkowo wszystkie osoby, które miały kontakt z osobą zarażoną (tzw. school bubbles). Natomiast od stycznia uczniowie nie będą musieli pozostawać w domu przez określony czas, o ile tylko zgodzą się być poddawani testom na obecność koronawirusa raz dziennie.

Szybkie testy uratują rok szkolny?

Eksperci twierdzą, że wprowadzenie przez rząd szybkich testów do szkół może uratować obecny rok szkolny. - To wprowadzenie na szeroką skalę szybkich testów dla osób pracujących w edukacji jest kamieniem milowym w naszych wysiłkach, aby szkoły i uczelnie były otwarte dla wszystkich (…) Testowanie na taką skalę przyniesie edukacji realne korzyści i będzie oznaczać, że więcej dzieci, nauczycieli i pozostałych członków kadry wychowawczej pozostanie w swoich klasach w szkołach i na uczelniach, bez potrzeby poddawania się izolacji – zaznaczył minister edukacji Gavin Williamson. A wtórował mu minister zdrowia, mówiąc: - To bardzo ważne, abyśmy obniżyli wskaźniki transmisji koronawirusa wśród dzieci w wieku szkolnym, dlatego wprowadzamy szybkie testy we wszystkich szkołach tak szybko, jak to możliwe, i prosimy wszystkich, którym zaproponowano wykonanie testu, aby się na niego zgłosili. Co trzecia osoba, która ma koronawirusa, nie ma żadnych objawów i roznosi go nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Z kolei szybkie i regularne testy zapewnią niezawodny i skuteczny sposób na utrzymanie otwartych szkół oraz kontynuowanie nauczania dzieci.