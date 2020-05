Czy powinniśmy chodzić w maseczkach ochronnych już od dziś? Zobacz najnowsze zalecenia rządu i TfL

Fot. Getty

W tym tygodniu mieszkańcy Anglii zostali poproszeni o noszenie zakrytych twarzy w miejscach publicznych. Minister z gabinetu Borisa Johnsona podkreśla, że nie muszą to być maseczki ochronne. Nowe wytyczne dla Londyńczyków opublikował także Transport for London.

Nowe środki ochronne w komunikacji miejskiej w Londynie

Transport for London (TfL) ogłosił, że wszyscy pasażerowie korzystający z transportu publicznego w Londynie powinni nosić maseczki ochronne, a także mieć przy sobie środki dezynfekujące do rąk i myć dłonie przed i po podróży. Zalecenie dotyczy osób korzystających z metra, autobusów, a także taksówek. TfL zaleca także unikanie podróży w godzinach szczytu. Ponadto, podróżując komunikacją miejską będziemy wciaż musieli dbać o zachowanie dystansu społecznego, który wymaga, by pozostawać w odległości co najmniej dwóch metrów od osób, które nie są członkami naszego gospodarstwa domowego.

Zalecenia rządu w sprawie noszenia maseczek ochronnych

Zalecenia TfL pojawiły się po niedzielnym ogłoszeniu przez premiera Borisa Johnsona nowych zasad lockdownu. „Najnowsza wytyczna rządowa jest taka, że chociaż nakrycia twarzy raczej nie zapobiegną zarażeniu się wirusem, mogą jednak pomóc w zapobieganiu zarażenia innych. Nakrycia twarzy są szczególnie ważne tam, gdzie trudno jest utrzymać dwumetrowy dystans społeczny” - podkreśla TfL.

Dominic Raab, brytyjski minister spraw zagranicznych, który zastępował premiera podczas jego choroby, udzielił wywiadu ITV, w którym wypowiedział się na temat zalecenia rządu, dotyczącego zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej w całej Anglii.

Co zamiast specjalistycznych maseczek ochronnych?

Foreign Office mówił w ITV, że już od środy powinniśmy zakrywać twarz szczególnie wtedy, gdy przebywamy w ZAMKNIĘTEJ przestrzeni z ludźmi, którzy nie mieszkają z nami pod jednym dachem. Oznacza to, że powinniśmy zakładać maseczki na przykład idąc do sklepu lub podróżując transportem publicznym. Raab podkreślił jednak, że nakrycia twarzy niekoniecznie muszą być specjalistycznymi maseczkami ochronnymi - wystarczą maski zrobione samodzielnie.

Minister spraw zagranicznych powiedział w ITV: „Istnieje różnica między maskami - które są stosowane w warunkach klinicznych przez lekarzy, pielęgniarki, pracowników domów opieki - a nakryciami twarzy - maskami DIY zrobionymi z tkanin, które ktoś może wykonać w domu (…). Mogą [one] zapewnić stopniowe zmniejszanie ryzyka przeniesienia [choroby] na inne osoby”.

Raab dodał, że rząd zaleci, by od środy zakładać tego rodzaju nakrycia twarzy wszędzie tam, gdzie zachodzi obawa bliskiego kontaktu z osobami, które nie są członkami naszego gospodarstwa domowego, czyli z osobami, z którymi nie mieszkamy.

