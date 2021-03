Od poniedziałku salony fryzjerskie będą otwarte w całej Walii. Władze ogłosiły rozluźnienie lockdownu

Fot. Getty

Walia ogłosiła rozluźnienie lockdownu. Od poniedziałku ponownie otwarte zostaną między innymi salony fryzjerskie. Pierwsze ograniczenia zostaną jednak zniesione już w sobotę 13 marca. Oto najważniejsze zmiany w zasadach lockdownu w Walii.

Wychodzenie z lockdownu w Walii

Premier Walii Mark Drakeford, ogłaszając sobotnie rozluźnienie zasad poinformował, że będzie to początek stopniowego wychodzenia z lockdownu w Walii. W najbliższych dniach zmianie mają ulec zasady spotkań świeżym powietrzu, otwarte zostaną niektóre usługi non-essential, a wszystkie dzieci uczęszczające do primary schools będą mogły powrócić do szkół na lekcje stacjonarne. Częściowo do szkół wrócą też uczniowie secondary schools.

Pomimo rozluźnienia zasad lockdownu w Walii - w tym otwarcia salonów fryzjerskich - na razie zamknięte pozostaną mniejsze sklepy detaliczne, a supermarkety wciąż nie będą mogły sprzedawać towarów zakwalifikowanych jako non-essential. Jakie ograniczenia zostaną zniesione w Walii i kiedy dokładnie?

Przedstawiając plan wychodzenia z lockdownu, premier Walii poinformował, że znoszenie ograniczeń będzie stopniowe, rozłożone w czasie. Inaczej niż w Anglii, w Walii nie podano jednak daty całkowitego zakończenia lockdownu - plan walijski kończy się otwarcie wszystkich sklepów non-essential 12 kwietnia.

Jakie zasady lockdownu zmienią się w Walii i od kiedy?

Od soboty 13 marca zmiany zasad lockdownu w Walii będą następujące:

zasada stay at home zostanie zastąpiona zasadą stay local , co oznacza, że przestanie obowiązywać zakaz wychodzenia z domu i będzie można swobodnie przemieszczać się w obrębie okolicy zamieszkania - w promieniu 5 mil od domu

dozwolone staną się spotkania towarzyskie na świeżym powietrzy w grupach czterech osób dorosłych w ramach dwóch gospodarstw domowych - spotkania mogą odbywać się na przykład w prywatnych ogródkach; zasada ta nie obowiązuje dzieci

ponownie otwarte mogą zostać obiekty sportowe na świeżym powietrzu , takie jak pola golfowe, odkryte korty tenisowe czy boiska

dozwolone staną się wizyty w domach opieki - jednak tylko dla wyznaczonych gości.

Od poniedziałku 15 marca zmiany zasad lockdownu w Walii będą następujące:

do szkół na lekcje stacjonarne powrócą wszystkie dzieci z primary schools , a także uczniowie secondary schools z roczników egzaminacyjnych (11 i 13)

szkoły będą mogły samodzielnie zdecydować, czy uczniowie roczników 10 i 12 również wrócą do szkół

ponownie otwarte zostaną salony fryzjerskie.

Od poniedziałku 22 marca zmiany zasad lockdownu w Walii będą następujące:

stopniowe otwieranie sklepów non-essential oraz stopniowe przywracanie w supermarketach sprzedaży produktów non-essential

ponowne otwarcie centrów ogrodniczych.

Od poniedziałku 12 kwietnia ponownie otwarte zostaną wszystkie sklepy w Walii (podobnie jak w Anglii). Jak na razie na tym kończy się walijski plan wychodzenia z lockdownu. Ewentualne dalsze etapy luzowania restrykcji będą zależeć od sytuacji epidemiologicznej.