Od piątku przestaną obowiązywać testy dla przyjezdnych. Co się zmieni w zasadach dotyczących podróży do UK?

Od piątku, 18 marca od godziny 04:00 nie będą już wymagane żadne testy covidowe zarówno przed przyjazdem do Anglii jak i po przyjeździe. Przed podróżą nie będziemy musieli także wypełniać formularza lokalizacyjnego (Passenger Locator Form). Ale to nie wszystkie zmiany…

Anglia postanowiła całkowicie złagodzić zasady dotyczące podróżowania, ale zmiany zaczną obowiązywać dopiero od 18 marca. Osoby, które przyjadą przed godziną 04:00 w piątek, będą musiały przestrzegać dotychczasowych zasad.

Zmiany dotyczące przyjazdu do Anglii będą obowiązywać zarówno osoby niezaszczepione i zaszczepione. Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie w piątek przyjezdni nie będą musieli nie tylko robić testów antygenowych oraz PCR przed przyjazdem i po przyjeździe do Anglii, ale także nie będą musieli wypełniać formularza lokalizacyjnego oraz zostaną zwolnieni z obowiązku kwarantanny.

Grant Shapps napisał na Twitterze: „Te zmiany są możliwe dzięki wprowadzeniu szczepionek i oznaczają większą swobodę w czasie Wielkanocy”.

TRAVEL UPDATE



All remaining Covid travel measures, including the Passenger Locator Form and tests for all arrivals, will be stood down for travel to the UK from 4am on 18 March.



These changes are possible due to our vaccine rollout and mean greater freedom in time for Easter.