Od marca 2020 Ryanair z Łodzi na Stansted będzie latał CODZIENNIE

Jak czytamy na łamach specjalistycznego portalu "Pasażer" Ryanair stopniowo będzie zwiększał częstotliwość lotów z lotniska w Łodzi na londyńskie Stansted. Docelowo rejsy na tej trasie mają być wykonywane codziennie.

W obecnym rozkładzie lotów Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta loty na Stansted odbywają się pięć razy w tygodniu. Ryanair lata do brytyjskiej stolicy codziennie, z wyjątkiem wtorków i piątków. Wkrótce rotacja ma zostać zwiększona - od 16 grudnia w ciągu tygodnia będzie odbywać się sześć lotów (dojdzie dodatkowe połączenie we wtorek). Wreszcie, 31 marca 2020 Ryanair dołoży lot w piątek i loty z Łodzi do Stansted będą odbywać się codziennie.

Jak konkretnie będzie wyglądał rozkład lotów Ryanair z Łodzi do Londynu? W poniedziałki, wtorki, środy oraz w piątki i soboty samoloty z Stansted będą startować o godzinie 11:50 czasu lokalnego. W Polsce wylądują o godzinie 15:00, a z powrotem polecą, aby do UK wrócić na godzinę 16:40.

W czwartek rotacja odbywać się będzie z jedną niewielką zmianą - pierwszy start odbędzie się dokładne 5 minut wcześnie. Z kolei w niedzielę maszyna Ryanair z Londynu wyleci o godzinie 13:40, a w Łodzi zamelduje się na 16:50. Do bazy Ryanaira samolot wróci się o godz. 18:25 czasu lokalnego.

Dodajmy, że z łódzkiego lotniska Ryanair realizuje również inne połączenia na Wyspy - samoloty taniego irlandzkiego przewoźnika latają do East Midlands oraz Dublina (po dwa razy w tygodniu). Taki rozkład ma zostać utrzymany także w sezonie letnim w 2020 roku.

