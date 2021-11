Od lipca 2022 roku nowe samochody w UK będą OBOWIĄZKOWO wyposażone w ograniczniki prędkości

Fot: Pixabay

Od lipca 2022 roku w Wielkiej Brytanii wszystkie nowe samochody, który wyjadą na drogi na Wyspach, będą wyposażone w system Intelligent Speed Assist (ISA). Jak będzie działa ogranicznik prędkości montowany w autach w UK?

Wszystko wskazuje na to, że od 6 lipca 2022 roku wszystkie nowe samochody dopuszczone do ruchu drogowego w Wielkiej Brytanii będą wyposażane w ogranicznik prędkości, a konkretnie w system Intelligent Speed Assist (ISA). Jak donosi specjalistyczny portal "Autotrader" Komisja Europejska osiągnęła wstępne porozumienie w tej kwestii jeszcze w 2019 roku, a Wielka Brytania prawdopodobnie przyjmie nowe przepisy w tym zakresie, pomimo opuszczenie struktur unijnych. Co prawda, nie jest jeszcze przesądzone, że rząd UK będzie przestrzegać nowych przepisów dotyczących instalacji ISA, ale prawdopodobieństwo, że stanie się inaczej, jest niewielkie. Po Brexicie UK zachowało większość regulacji unijnych związanych z motoryzacją, trudno, żeby akurat w tym przypadku stałosię inaczej.

Co więcej, stosowanie ograniczników prędkości byłoby również dużym krokiem naprzód w rozwoju autonomicznych samochodów, na którym władze UK chcą mocno postawić. Jest to więc kolejny argument za tym, że ten przepis w 2022 roku zacznie obowiązywać.

Czym jest ogranicznik prędkości?

System Intelligent Speed Assist (ISA) to urządzenie regulujące prędkość, z jakim porusza się dany samochód. ISA wykorzystuje dane GPS i/lub kamery rozpoznające znaki drogowe w celu określenia maksymalnej dozwolonej prędkości na danym obszarze. System następnie ogranicza moc silnika i prędkość pojazdu do tego limitu.

Rzecz jasna, naciskając mocniej pedał gazu da się "obejść" działanie ISA i jechać szybciej, ale system będzie dawał sygnały, że dozwolona prędkość jest przekraczana i "apelował" sygnałami dzwiękowymi (i innymi) o zwolnienie.

Jak działa Intelligent Speed Assist (ISA)?

Wielkie motoryzacyjne marki, jak Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Peugeot, Renault czy Volvo seryjnie montują ISA w niektórych ze swoich modeli. Jak podaje "Autotrader" grupa Renault potwierdziła również, że wszystkie nadchodzące modele Renault i Citroen będą mogły osiągnąć maksymalnie 112 mil na godzinę.

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), która naciskała na wprowadzenie obowiązkowych ograniczników prędkości, obliczyła, że dzięki ISA ilość kolizji zmniejszy się o 30%. Komisja Europejska stwierdziła, że ograniczniki prędkości (wraz z innymi środkami przewidzianymi w przepisach) mogą zapobiec aż 40 000 przypadków poważnych obrażeń w ruchu drogowym do 2038 roku.