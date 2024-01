Kryzys w UK Od kwietnia 2024 rośnie stawka VED – o ile wzrośnie „podatek samochodowy” w UK?

Od 1 kwietnia 2024 roku rosną stawki „podatku samochodowego” w Wielkiej Brytanii. W ramach Vehicle Excise Duty (VED) niektórzy kierowcy zapłacą aż o 140 funtów więcej.

Brytyjskie ministerstwo skarbu w oficjalnym komunikacie potwierdziło podwyżkę stawki VED zgodnie ze stopą inflacji od wiosny 2024 roku. Dzięki tym zmiano uda się „w ujęciu realnym utrzymać wpływy z VED” do budżetu państwa, jak podaje HM Revenue and Customs. Sprawi to także, że kierowcy w UK będą wnosić „sprawiedliwy wkład w finanse publiczne” kraju.

Jakie są przyczyny podwyżki VED?

„Rząd podniesie stawki VED dla samochodów osobowych, dostawczych i motocykli zgodnie z stopą inflacji RPI od 1 kwietnia 2024 r. w jesiennej ustawie finansowej na rok 2023” – jak czytamy w komunikacie wydanym przez brytyjskie ministerstwo finansów. „Aby wesprzeć sektor transportu, zarówno VED dla pojazdów ciężarowych, jak i podatek HGV pozostaną na tym samym poziomie w latach 2023–2024 oraz 2024–25”.

Jak czytamy na łamach „The Daily Express”, według eksperta finansowego Pete’a Bardena tej wiosny stawki VED wzrosną prawdopodobnie o mniej niż 6%. Spowoduje to podniesienie standardowej opłaty dla pojazdów zarejestrowanych 1 kwietnia 2017 lub później ze 180 funtów do około 190 funtów. Z kolei kilkuletnie samochody z silnikami o pojemności do 1 549 cm3 zapłacą około 210 funtów zamiast 200.

O ile wzrosną stawki „car tax”?

Zmiany w tym zakresie najbardziej odczują właściciele nowych, dużych samochodów z mocnymi silnikami, które emitują ponad 255 g/km CO2. W tym przypadku przyrost kosztów sięgnie 140 funtów (w pierwszym roku), jak podaje „Express”. Jak zaznacza Barden podatek wzrośnie z 2605 do 2745 funtów.

Vehicle Excise Duty (znany również jako „podatek od pojazdów” lub „podatek samochodowy”, a wcześnie „tax disc”) jest pobieranym rocznie podatkiem akcyzowym nałożonym na wszystkie pojazdy, którycj kierowcy korzystają z publicznych dróg w Wielkiej Brytanii. Jego pobieraniem zajmuje się Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA).

Z jakich powodów kierowcy płacą Vehicle Excise Duty

W przypadku większości samochodów zarejestrowanych przed kwietniem 2017 roku wysokość należnego podatku VED zależała przede wszystkim od wskaźnika emisji CO2. W przypadku samochodów zarejestrowanych od kwietnia 2017 opłaty za pierwszy rok VED są powiązane z emisją CO2, ale późniejsze płatności nie są już powiązane z tym czynnikiem.

Według Office for Budget Responsibility w latach 2023–24 VED do budżetu spłynie 8 miliardów funtów. Stanowi to 0,7 procent wszystkich dochodów skarbu państwa. Przeciętne gospodarstwo domowe dołoży do tej puli w skali roku 284 funty.