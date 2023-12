Praca i finanse Od kwietnia 2024 rośnie stawka sick pay – ile wynosić będzie zasiłek chorobowy w UK?

Od kwietnia 2024 rośnie stawka statutory sick pay. Kwota zasiłku chorobowego w Wielkiej Brytanii pójdzie w górę o 6,7%. Ile w przyszłym roku otrzymują pracownicy, którzy znajdą się „na chorobowym”?

Statutory sick pay będzie jednym ze świadczeń, które wzrośnie w przyszłym roku. W kwietniu 2024 wysokość stawki wzrośnie o 6,7%. Obecnie jego stawka wynosi 109.40 funta tygodniowo. Po podwyżce zwiększy się ona do kwoty 116.75 funtów.

Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującym w UK prawem, sick pay wyznacza podstawową, minimalną kwotę, którą otrzymuje pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby. Świadczenie to może objąć nie więcej niż 28 tygodni w ciągu roku. Środki w ramach brytyjskiego zasiłku chorobowego wypłacane są w przypadku, gdy pracownik choruje przez co najmniej 4 dni z rzędu (wliczając w to dni wolne od pracy).

O ile wzrośnie statutory sick pay?

Pamiętajmy, iż sick pay w UK podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu w ramach National Insurance. Jeśli pracujesz na dwóch etatach, to możesz być uprawniony do zasiłku chorobowego od obu pracodawców. Warto również zaznaczyć, iż wielu pracodawców swoim chorym pracownikom płaci powyżej minimalnego poziomu ustawowego.

Aby kwalifikować się do ustawowego zasiłku chorobowego, musisz:

– jesteś pracownikiem z kategorii „employee” (czyli masz z pracodawcą podpisany „employment contract”)

– wykonujesz aktualnie jakąś pracę na rzecz swojego pracodawcy

– chorujesz od co najmniej 4 dni z rzędu (w tym dni wolne od pracy)

– zarabiasz średnio co najmniej 118 funtów tygodniowo

– powiadomiłeś pracodawcę, że jesteś chory przed upływem ustalonego terminu (lub w ciągu 7 dni, jeśli pracodawca nie ustalił z Tobą innego terminu)

Ile w przyszłym roku otrzymują pracownicy „na chorobowym”?

Warto w tym miejscu również dodać, iż były minister zdrowia przyznał, że stawka sick pay jest po prostu zbyt niska. W ramach publicznego dochodzenia ws. przebiegu pandemii Covid-19 Matt Hancock przyznał, iż „zasiłki chorobowe w tym kraju są zdecydowanie za niskie”.

– Brytyjskie sick pay jest znacznie niższe, niż wynosi średnia europejska. Zachęca to ludzi do przychodzenia do pracy, gdy powinni zadbać o swoje zdrowie. Tym samym niski zasiłek chorobowy sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Z kolei wyższy zasiłek chorobowy zachęciłby pracodawców do większego dbania o zdrowie swoich pracowników – komentuje były członek rządu, jak cytujemy za „The Evening Standard”. Matt Hancock przyznaje, że podwoiłby stawkę SSP „gdyby tylko miał magiczną różdżkę”.