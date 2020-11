Od jutro będzie obowiązywał zakaz lotów z Polski do 10 krajów. Czy wśród znalazła się Wielka Brytania?

Polski rząd pracuje nad projektem rozporządzenia o międzynarodowym ruchu lotniczym - od środy 11 listopada do wtorku 24 listopada 2020 ma zostać przedłużony zakaz lotów cywilnych do 10 państw, w tym m.in. USA (z wyjątkiem lotnisk w stanach llinois i Nowy Jork)

Dziś, we wtorek 10 listopada w dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów według którego od jutra, od środy do 24 listopada będzie obowiązywał zakaz międzynarodowych lotów cywilnych z Polski do 10 innych państw. "W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - czytamy w projekcie.

Zakaz lotów z Polski - jakie kraje obowiązuje?

Do dziś - do 10 listopada - obowiązuje "stare" rozporządzenie w tej kwestii, z 23 października. Według niego zakaz wykonywania międzynarodowych lotów cywilnych obejmuje 34 państwa. Według projektu nowy zakaz ma obejmować 10 krajów. Kraje objęte zakazem lotów to:

Bośnia i Hercegowina

Czarnogóra

Gruzja

Jordania

Argentyna

Armenia

Kostaryka

Liban

Macedonia

USA, z wyjątkiem lotnisk w dwóch stanach: Illinois i Nowy Jork

Co się zmienia od 11 listopada?

Rozporządzenie ma dotyczyć zakazu lądowania samolotów pasażerskich na lotniskach z rejestru tych cywilnych, a także lądowisk wpisanych do ich ewidencji. W uzasadnieniu wyjaśniono, że projekt zawiera rozwiązania zbliżone do rozwiązań przewidzianych w poprzednim rozporządzeniu.

Jak widać w zestawieniu nie ma nie tylko Wielkiej Brytanii, ale również żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, strefy Schengen.

Jak podaje PAP w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono zmianę. "Dotychczas zakazy w ruchu lotniczym nie były stosowane do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów. W projektowanym rozporządzeniu wskazane rozwiązanie zastąpiono: zleceniem Prezesa Rady Ministrów oraz zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego" - czytamy.

Zakaz nie będzie stosowany także do lotów realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium; realizujących zadania na terytorium; wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie; z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie

