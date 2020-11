Wizz Air będzie oferował pasażerom testy i certyfikaty podróżne „Covid-free”. Ceny zestawów będą promocyjne

Fot. Getty

Wizz Air ogłosił, że od 27 listopada 2020 zaczyna oferować swoim pasażerom zestawy, zawierające test na koronawirusa oraz certyfikat podróżny „Covid-free”. Ile kosztuje pakiet promocyjny taniej linii lotniczej?

Od piątku 27 listopada Wizz Air będzie oferować swoim brytyjskim pasażerom pakiety „Fit to Fly”. Zestawy będą zawierać test PCR na koronawirusa oraz certyfikat podróżny „Covid-free”. Przewoźnik ogłosił, że pakiety będą dostępne w cenach promocyjnych i na wszystkich trasach obejmujących Wielką Brytanię.

Wizz oferuje testy i certyfikaty podróżne „Covid-free”

Linia lotnicza poinformowała, że zestawy będą dostępne w cenie 85 funtów za pakiet. W ramach umowy między Wizz Air a firmą produkującą pakiety, zniżka wyniesie zatem 25 funtów, ponieważ oryginalna cena zestawu to 110 funtów.

Sprzedaż zestawów związana jest z tym, że niektóre kraje (np. Hiszpania) w ostatnim czasie proszą przyjezdnych o przedstawienie negatywnego wyniku testu na koronawirusa po przyjeździe. Z kolei Wielka Brytania od 15 grudnia wprowadza nowe zasady kwarantanny, dzięki którym osoby z negatywnym wynikiem testu będą miały skróconą kwarantannę po przyjeździe na Wyspy.

Pakiety testowe COVID-19 Wizz Air

Jak podaje „The Sun”, zestawy Wizz Air będą zawierać flakonik z solą fizjologiczną oraz wacik, ochronne opakowanie do zapakowania, zaklejaną przezroczystą torebkę na próbkę, a także etykietę, formularz zamówienia i kopertę zwrotną z opłaconą przesyłką. W razie konieczności przedstawienia przez pasażera wyniku na 72-96 godzin przed podróżą, zestawy będzie można zamówić nawet kilka tygodni przed datą lotu. Zostaną one dostarczone do domu klienta, który będzie mógł użyć ich zgodnie z celem i wymogami swojej podróży.

Przewoźnik radzi, by zestawy zamawiać nie później niż 5 dni przed wylotem oraz przesłać wykonany test pocztą Royal Mail na cztery dni przed wylotem. Na dzień przed datą wylotu, wyniki testów są zwracane przez laboratorium przewoźnikowi. Jeśli wynik będzie negatywny, klient otrzyma certyfikat podróżny „Fit to Fly” potwierdzający, że pasażer nie jest osobą zarażoną koronawirusem.