Od jutra duże ocieplenie na Wyspach. Dzisiaj jednak śnieg i zamarzający deszcz

Przejmująco zimna pogoda ma utrzymać się jeszcze w Wielkiej Brytanii w niedzielę, aby w poniedziałek ustąpić miejsca znacznie łagodniejszym i zaskakującym temperaturom. Marznący deszcz i śnieg wystąpią dzisiaj w części kraju, co z kolei ma doprowadzić do pogrubienia się warstwy lodu o 2-3 mm na nieoczyszczonych powierzchniach, a to spowoduje niebezpieczne warunki podróży.

Zaskakującą informacją jest ta, że w ciągu 24 godzin synoptycy przewidują wzrost temperatur aż o 15 stopni, a zimno zostanie wyparte przez cieplejszą pogodę z powodu łagodniejszego powietrza napływającego znad Atlantyku.

Duże ocieplenie

Maksymalne temperatury w ciągu dnia w Wielkiej Brytanii w poniedziałek mają wynieść – zdaniem synoptyków - od 11 do nawet 14 stopni Celsjusza – co będzie zaskakującym kontrastem do dużych mrozów odnotowanych w tym tygodniu.

Przypomnijmy, że we wtorek słupki rtęci spadły do -17,3°C w Braemar w Szkocji – najniższej temperatury od 11 lutego 2021 r. W niedzielę w większości kraju wydano ostrzeżenia pogodowe.

Śnieżna pogoda w niedzielę

Na południu Anglii jeszcze obowiązują żółte ostrzeżenia przed deszczem, co ze względu na wcześniejsze obfite opady śniegu może stwarzać niebezpieczne warunki na drogach. Ten stopień ostrzeżenia oznacza również, że istnieje „niewielka szansa, że ​​niektóre społeczności zostaną odcięte przez zalane drogi” – mówi Met Office.

W ostatnich nocach niektóre rejony kraju notowały spadki temperatur od -10 do -15 stopni. Met Office informuje, że deszcz i śnieg padające na zamarznięte powierzchnie doprowadzą do oblodzeń.

Poważniejsze bursztynowe ostrzeżenie przed oblodzeniami obejmuje północno-wschodnią i północno-zachodnią Anglię, East Midlands, West Midlands oraz Yorkshire i Humber od godziny 9:00 do 20:00.

To ostrzeżenie oznacza ryzyko obrażeń w wyniku poślizgnięć i upadków oraz potencjalne zagrożenie życia na oblodzonych powierzchniach. Żółte ostrzeżenie przed śniegiem i lodem obowiązuje również w niedzielę dla prawie całej Szkocji.

Ostrzeżenia pogodowe na poniedziałek

W poniedziałek w mocy utrzymają się tylko dwa żółte ostrzeżenia pogodowe dotyczące deszczu w Walii i na południowym wybrzeżu Anglii. Meteorolog Met Office, Marco Petagna, powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni spodziewany jest wzrost temperatur zarówno w dzień, jak i w nocy.

Powiedział on agencji prasowej PA:

- W tej chwili temperatury w ciągu dnia są niskie, a miejscami utrzymają się poniżej zera. Ale w ciągu dnia w poniedziałek w całej Wielkiej Brytanii wzrosną od 11°C do 14°C, więc o około 15 stopni, co jest z pewnością wyższą temperaturą niż dotychczas.

14 stopni Celsjusza w Londynie

Petagna dodał również, że ludzie mogą spodziewać się skoku o „15 stopni lub więcej”, gdyż niektóre pokryte śniegiem miejsca mogą odnotować wzrost o ponad 15 stopni Celsjusza.

Jeszcze wczoraj w Aberdeen temperatura maksymalna wynosiła 2°C, a w poniedziałek ma gwałtownie wzrosnąć do 12°C lub 13°C. W Londynie z kolei temperatury maksymalne oscylowały wokół 5 stopni Celsjusza, ale przewiduje się, że w poniedziałek mogą osiągnąć nawet 14 stopni Celsjusza.

Petagna dodał również, że zimny wiatr wiał z północy w ciągu ostatniego tygodnia, ale w następnym tygodniu wiatry zaczną napływać z zachodu lub południowego zachodu, co „przyniesie łagodniejsze powietrze znad Atlantyku, a nie z Arktyki” – powiedział.

Według niego nie jest niczym niezwykłym, że o tej porze roku temperatury sięgają kilkunastu stopni, ale kontrast od bardzo zimnych do bardzo łagodnych w ciągu jednego lub dwóch dni jest dość niezwykły.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) wydała alert trzeciego poziomu dotyczący zimnej pogody dla całej Anglii do północy w niedzielę, co oznacza, że ​​może się „zwiększyć zagrożenie dla zdrowia pacjentów podatnych na zagrożenia i zakłócić świadczenie usług”.

Peter Jenkins, dyrektor Water UK, poinformował, że nagły wzrost temperatur może spowodować pęknięcie rur.

- Niedawna mroźna pogoda była bardzo uciążliwa dla wielu ludzi. Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest to, aby ludzie doświadczali dalszych zakłóceń. Jednak, ponieważ temperatury wzrosną w ten weekend, narazi to wiele domów na ryzyko pęknięcia rur z powodu zamarzania i odmarzania. Dlatego wzywamy wszystkich, aby sprawdzili, czy rury wodociągowe są teraz dobrze zaizolowane i postępowali zgodnie z naszymi prostymi wskazówkami, aby chronić domy przed warunkami atmosferycznymi. Jeśli martwisz się wpływem zamarzania i rozmarzania lub zimnej pogody, zachęcamy do skontaktowania się z firmą wodociągową w celu uzyskania dalszej pomocy i porady.

