Od dzisiaj zmiany w red list. Podróżni zaskoczeni decyzją brytyjskiego rządu

Sajid Javid poinformował o zmianach w red list, które weszły w życie w środę o godzinie 04:00. Związane są one z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron i zdaniem ministra zdrowia lista red staje się mniej efektywna w tej sytuacji.

Wielka Brytania zdecydowała się na zaskakujący ruch i postanowiła usunąć 11 krajów z tzw. listy red, czyli de facto ponownie ją zlikwidować. Minister zdrowia stwierdził, że rozprzestrzenienie się wariantu Omikron na całym świecie sprawia, że lista jest w tej sytuacji „mało efektywna” i nie ma szczególnego wpływu na zahamowanie transmisji wirusa.

Zmiany w red list

Sajid Javid poinformował wczoraj:

- Mogę więc dziś ogłosić, że chociaż utrzymamy nasze tymczasowe środki testowe dotyczące podróży międzynarodowych, to usuniemy wszystkie 11 krajów z czerwonej listy podróży od jutra (środa) od godziny 04:00.

Oznacza to, że osoby przybywające do Wielkiej Brytanii z RPA, Nigerii, Zambii i ośmiu innych krajów afrykańskich, nie będą już objęte obowiązkiem 11-dniowej kwarantanny w hotelach za niebagatelną cenę 2285 funtów. Niestety osoby, które przyjechały z tych krajów przed wprowadzeniem zmian, są zmuszeni odbyć kwarantannę hotelową do końca aż do świąt.

Kosztowne testy dla podróżnych

W ubiegłym miesiącu ministrowie zdecydowali się reaktywować listę red ze względu na wykrycie wariantu Omikron w Afryce. Obecnie jednak – gdy w Wielkiej Brytanii u 4 000 osób zdiagnozowano wspomniany wariant, rząd zdecydował się na ponowną likwidację listy red i zniesienie obowiązku kwarantanny hotelowej dla 11 krajów afrykańskich.

Warto także zaznaczyć, że na brytyjskich ministrach linie lotnicze wywierały presję po tym, gdy reaktywacja listy red doprowadziła do spadku rezerwacji biletów. Minister zdrowia postanowił jednak utrzymać bardziej rygorystyczny system testów, który powszechnie uważa się za zniechęcający do podróży.

Osoby wracające do Wielkiej Brytanii muszą wykonać kosztowny test PCR zarówno przed podróżą jak i po niej, co zwiększa koszt podróży o setki funtów. Sajid Javid poinformował w Izbie Gmin, że zrewidowanie zasad nie odbędzie się do 5 stycznia 2022.