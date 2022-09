Od dzisiaj wzrosną pensje 400 000 pracowników na Wyspach dzięki podwyżce Real Living Wage

W czwartek ogłoszono nowe stawki Real Living Wage. Wzrosną one o 1 GBP - z 9,90 GBP do 10,90 GBP w Wielkiej Brytanii (poza stolicą) oraz o 90 pensów, z 11,05 GBP do 11,95 GBP w Londynie. Czym się różni Real Living Wage od National Living Wage?

Prawie 400 000 pracowników na Wyspach otrzyma od dzisiaj podwyżkę płac po podwyższeniu Real Living Wage. Nowe stawki zwykle ogłaszane są w listopadzie, ale w tym roku zostały podniesione wcześniej niż zwykle z powodu kryzysu związanego z kosztami utrzymania.

Podwyżka Real Living Wage

Real Living Wage jest obecnie wypłacana przez ponad 11 000 pracodawców i jest akredytowana przez Living Wage Foundation. Nie jest ona obowiązkowa, a jej celem jest zapewnienie pełnoetatowym pracownikom wynagrodzenia pozwalającego na spokojne pokrycie niezbędnych realnych kosztów utrzymania i standardowych wydatków gospodarstwa domowego.

RLW jest wypłacana wszystkim osobom powyżej 18. roku życia – uprawnionych do niej jest 390 000 pracowników.

Real Living Wage a National Living Wage

Real Living Wage jest czymś innym niż National Living Wage (tzw. płaca minimalna). National Living Wage, czyli obowiązkowa ustawowa stawka minimalna za godzinę pracy, wynosi obecnie 9,50 GBP dla osób w wieku 23 lat i więcej, a dla osób w wieku od 21 do 22 lat wynosi 9,18 GBP. Natomiast dla osób w wieku od 18 do 20 lat wynosi ona 6,93 GBP.

Z kolei Real Living Wage – dobrowolna stawka minimalna za godzinę pracy, wynosi od czwartku, 22 września 10,90 GBP w całym kraju poza Londynem, a w stolicy 11,95 GBP za godzinę.

Oto jedne z dużych firm w UK, które płacą swoim pracownikom Real Living Wage:

Aviva

Lush

Everton Football Club

EDF Energy

Royal Albert Hall

Aston University

ExCel Centre

Burberry

Ikea

KPMG

Oxfam

Nestle

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!