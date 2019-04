Od dzisiaj wzrastają składki emerytalne w UK. Z naszych pensji będą potrącane większe kwoty na wyższe emerytury

Do redakcji Polish Express wpłynął list od czytelnika, którego zaskoczył fakt, że po osiągnięciu wieku emerytalnego w Polsce i po wystąpieniu o przyznanie świadczenia emerytalnego z ZUS został poproszony...

Jeśli święta nadszarpnęły wasz budżet i szukacie sposobu na to, jak odrobić straty, warto dowiedzieć się, czy przysługuje wam zwrot pieniędzy np. za niesłusznie naliczone opłaty bankowe (bank fees) lub...

Ubezpieczenie PPI to termin, o którym ostatnio w Wielkiej Brytanii jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą oszukańczych praktyk banków.

Będzie podwyżka podatków w UK? Europa chce wejść do kieszeni Brytyjczyków

Komisja Europejska sugeruje podwyższenie podatków w Wielkiej Brytanii, by – jak to nazywa - „wspomóc konsolidację fiskalną”. Oznacza to, że KE planuje walczyć z deficytem budżetowym nie drogą oszczędności,...