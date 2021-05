Od dzisiaj poluzowanie restrykcji w Walii. Można już pójść na siłownię i przytulić znajomych

Zobacz, co od poniedziałku zostaje otwarte.

Rodziny i przyjaciele w Walii będą mogli – po raz pierwszy od miesięcy – nareszcie się przytulić. Wraz z luzowaniem kolejnych restrykcji możliwe będzie także pójście na siłownię od 3 maja.

3 maja poluzowane zostały kolejne restrykcje w Walii. Do tej pory otwarto już salony fryzjerskie, a ludzie mogą spotykać się na zewnątrz w grupach do 6 osób. Otwarte zostały także szkoły. Teraz z kolei przyszedł czas na rezygnację z następnych ograniczeń społecznych.

Poluzowanie restrykcji w Walii

Od 3 maja osoby z trzech różnych gospodarstw domowych mogą tworzyć grupę, która się spotyka i ma kontakt w przestrzeniach zamkniętych.

Ponadto od poniedziałku otwarte zostają siłownie, baseny, ośrodki kultury w Walii, w której odnotowano najniższy poziom zarażeń od ośmiu miesięcy. Możliwe są już także zorganizowane spotkania dla dzieci lub z nimi związane w przestrzeniach zamkniętych, m.in. aktywność sportowa, spotkania skautów, rodziców oraz szkoły rodzenia.

Otwarte siłownie i kluby fitness

Oprócz siłowni, 3 maja otwarte zostały także kluby fitness z ograniczeniem uczestników do 15 osób, ale tylko wtedy, gdy są to zajęcia zorganizowane w przystosowanych pomieszczeniach. Niemniej urodzinowe przyjęcia dziecięce i większe spotkania rodzinne nadal są zabronione. Na otwarcie pubów i restauracji z obsługą klientów w lokalach także będziemy musieli poczekać do 17 maja, podobnie jak z otwarciem hoteli i innego zakwaterowania dla turystów.