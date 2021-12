Od dziś w Szkocji obowiązują zaostrzone przepisy anty-covidowe! Czego musimy się spodziewać?

Fot. Getty

W dniu dzisiejszym, w Szkocji, w życie weszły nowe przepisy anty-covidowe. Ich stosowanie i egzekwowanie będzie leżało przede wszystkim w gestii przedsiębiorców, którzy mają pilnować, by ludzie nie tłoczyli się zbytnio w jednym miejscu.

Od dziś, czyli od piątku 17 grudnia, firmy w całej Szkocji zostały prawnie zobowiązane do podjęcia „rozsądnych środków” w celu zminimalizowania przenoszenia się wirusa. Rząd szkocki zdecydował się na taki krok z uwagi na lawino przybywającą na Wyspach liczbę zakażeń nowym wariantem koronawirusa – Omikron. Od teraz zatem do obowiązków przedsiębiorców będzie należało m.in. wprowadzenie systemów jednokierunkowych, wprowadzenie zamawiania posiłków/napojów poprzez aplikacje czy też zamontowanie w punktach usługowych szyb, by stanowiły trwałą barierę między klientami i pracownikami takich punktów. Dodatkowo sektor hospitality został zachęcony do powrotu do obsługi przy stolikach tam, gdzie jest to tylko możliwe oraz do wprowadzania daleko idących środków mających na celu ograniczanie tłoku. Natomiast firmom z różnych sektorów zasugerowano rozważnie wprowadzenia systemu biletowego w szczytowych godzinach otwarcia punktów.

Zgodnie także z obowiązującym w Szkocji prawem, obecnie wszystkie osoby w wieku powyżej 12 lat muszą w pomieszczeniach zamkniętych szczelnie zakrywać nos i usta, chyba że są z tego zwolnione.

Lockdownu nie będzie, ale rząd wzywa do zachowania rozsądku

Władze Szkocji nie zamierzają wprowadzać kolejnego lockdownu, ale też apelują do ludzi o zachowanie szczególnej ostrożności. Pierwsza minister Szkocji, Nicola Sturgeon, wezwała na przykład swoich rodaków do ograniczenia kontaktów towarzyskich do trzech gospodarstw domowych. Sturgeon podkreśliła, że „nie prosi nikogo o odwołanie Bożego Narodzenia”, ale też radzi wszystkim, aby ograniczali kontakty towarzyskie, zarówno przed, jaki po świętach. Z kolei minister ds. gospodarki Kate Forbes zaznaczyła, że „kluczowe” jest, aby wszyscy stosowali się do najnowszych wytycznych i by wspierali firmy w zapewnianiu klientom bezpieczeństwa i zapobieganiu dalszemu przenoszeniu Omikrona. - Wszystkie te wytyczne pomogą ograniczyć rozprzestrzenianie się Omikrona, zwłaszcza w momencie, gdy zbliżamy się do okresu świątecznego. Proszę również o uwzględnienie dobra pracowników, którzy dają z siebie wszystko w tym trudnym okresie – powiedziała minister.