Od dziś w Szkocji dziecku nie można dać klapsa! Nowe przepisy służą dobru rodziny?

W dniu dzisiejszym w Szkocji weszły nowe przepisy dotyczące wymierzania dzieciom fizycznych kar. Od teraz zabronione będą nawet klapsy, a dzieci będą się cieszyły taką samą ochroną prawną przed atakiem, jak osoby dorosłe.

Szkocja, jako pierwszy kraj Zjednoczonego Królestwa, przyjęła przepisy zakazujące wymierzania dzieciom jakichkolwiek kar cielesnych. Nowe prawo zostało przegłosowane już w zeszłym roku, ale w życie weszło dopiero w dniu dzisiejszym. Od dziś zatem rodzice w Szkocji nie będą mogli uciekać się do argumentu siły w relacjach ze swoim dzieckiem, a zakaz fizycznych kar będzie także dotyczył popularnych wśród opiekunów klapsów. Zgodnie z wolą ustawodawcy dzieci w Szkocji będą się więc od teraz cieszyły taką samą ochroną prawną przed fizycznym atakiem, jak dorośli.

Zakaz klapsów w Szkocji – opinie

Nowe przepisy, na mocy których Szkocja, jako 58. państwo na świecie, całkowicie zakazała przemocy fizycznej względem dzieci, zostały entuzjastycznie przyjęte przez sporą część lokalnej klasy politycznej. Stojący za zmianami poseł Zielonych John Finnie zaznaczył, że nowe prawo unaoczni dzieciom, że przemoc jest nie do zaakceptowania. - W miarę prowadzenia kampanii przez ostatnie cztery lata mogłem zauważyć, jak wiele osób sądziło, że bicie dzieci już teraz jest [w Szkocji] zakazane. Cieszę się, że teraz będzie to oficjalne – dodał Finnie. A wtórowała mu szkocka minister ds. dzieci, Maree Todd, mówiąc: - Bardzo się cieszę, że Szkocja stałą się pierwszym krajem w UK, który przyjął prawo ustanawiające, bez żadnych wyjątków, taki sam poziom ochrony przed fizycznym atakiem, jakim cieszą się ludzie dorośli. Ten przestarzały [wiktoriański] przepis broniący [prawa rodziców do wymierzania dzieciom kar fizycznych – przyp.red.] nie powinien mieć miejsca w nowoczesnej Szkocji. Uderzenie dziecka nigdy nie może być uzasadnione.

Ochrona dzieci przed przemocą

Przyjęcie nowych przepisów pochwaliła także Joanna Barrett z organizacji NSPCC Scotland. - To nowe prawo wreszcie zapewni dzieciom w Szkocji należną ochronę przed napaścią i taką samą ochronę jaką cieszą się osoby dorosłe. Wykonując ten zdroworozsądkowy krok, aby pozbyć się przestarzałej obrony prawa rodzica do wymierzenia dziecku kary fizycznej, dołączymy do ponad 50 innych krajów na całym świecie, które podjęły działania mające na celu ochronę najsłabszych członków społeczeństwa. To prawo jasno teraz określa, że kara fizyczna nie powinna być już częścią dzieciństwa w Szkocji i stanowi tym samym doniosły krok w uczynieniu ze Szkocji kraju, w którym prawa dzieci są realnie uznawane, szanowane i przestrzegane”.

Należy jednak dodać, że nie wszyscy zgadzają się z nowym prawem. Aktywiści skupieni w grupie Be Reasonable Scotland ostrzegają, że nowe, według nich bardzo restrykcyjne przepisy, doprowadzą do mnożenia się pozwów przeciwko rodzicom, którzy będą chcieli za pomocą najmniejszej choćby siły fizycznej wymusić na swoich dzieciach pewną dyscyplinę.