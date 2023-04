Od dziś średnie rachunki z tytułu Council Tax wzrosną powyżej £2000. To sytuacja zupełnie bez precedensu

Wraz z wejściem w nowy rok podatkowy, więcej zapłacimy z tytułu podatku lokalnego Council Tax. Dlaczego średnie rachunki za Council Tax w całym kraju wzrosną powyżej £2000?

Znacząca podwyżka Council Tax od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia rachunki przeciętnego gospodarstwa domowego w Anglii z tytułu Council Tax znacząco wzrosną. Zielone światło dla drastycznych podwyżek dał właśnie kanclerz Jeremy Hunt, który zezwolił władzom lokalnym borykającym się z brakiem gotówki, na podwyższenie podatku lokalnego o nawet 5 proc. bez potrzeby zwoływania w tym celu lokalnego referendum. A ponieważ większości samorządów lokalnych brakuje pieniędzy na opłacenie takich usług komunalnych za wywóz i utylizacja śmieci, oświetlenie ulic, wodociągi, policję, straż pożarną, szkoły czy biblioteki, to prawdopodobnie podwyższą one stawkę Council Tax do maksymalnego limitu 5 proc. To natomiast oznacza, że po raz pierwszy w historii, przeciętny rachunek gospodarstw domowych z tytułu Council Tax przekroczy kwotę £2000.







Podwyżka Council Tax w 2023 roku – ile to będzie?

Średni rachunek z tytułu Council Tax przekroczy w kwietniu kwotę £2000 funtów, co oznacza, że gospodarstwa domowe będą musiały dorzucić do usług komunalnych średnio £99. Średni podatek lokalny dla domów z tzw. Band D wyniesie w roku podatkowym 2023/24 £2065, czyli o £99 więcej lub o przytoczone 5 proc. więcej w stosunku do kwoty z roku poprzedniego, wynoszącej £1966.

Przypomnijmy, że wcześniej councile w mniejszych i większych miastach mogły podnosić rachunki tylko o 3 proc. bez referendum. Teraz natomiast mogą one zwiększyć podstawową stawkę podatku Council Tax o 3 proc. plus o 2 proc. na cele opieki społecznej.

Z analizy wykonanej przez ekspertów dziennika „The Mirror” wynika, że na 151 councilów, które zajmują się usługami w zakresie opieki społecznej, 115 planuje podnieść swoje rachunki o 4,99 proc., czyli o dozwolone maksimum.

Z kolei z danych Department for Leveling Up, Housing and Communities wynika, że średni podatek lokalny dla gospodarstw domowych w tzw. Band D wyniesie £1789 funtów w całym Londynie. Będzie to wzrost o £105, czyli 6,2 proc. w porównaniu z rokiem 2022-2023).

Na obszarach metropolitalnych średni Council Tax wyniesie £2059, czyli o £99 lub 5,1 proc. więcej.Na obszarach jednolitych wyniesie on £2139, czyli o £103 lub 5 proc. więcej, a na obszarach hrabstw – £2134, czyli o £94 lub 5 proc. więcej. Jednocześnie trzy councile borykające się z bardzo dużymi problemami finansowymi otrzymały od rządu specjalne pozwolenie na nałożenie wyższych podwyżek – o 10 proc. w Thurrock i Slough oraz aż o 15 proc. w Croydon.

Podwyżki Council Tax są nieuniknione

Dodatkowe fundusze zapewnione przez kanclerza w budżecie ogłoszonym jesienią pozwoliły utrzymać w ryzach koszty, z którymi będą się borykać councile w roku 2023/24, ale niestety nie były one wystarczające. Ta analiza pokazuje skalę wyzwań finansowych stojących przed władzami hrabstw, aby zachować wypłacalność, a councile mają niewielkie możliwości podnoszenia podatku lokalnego. Chociaż councile zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić pewne oszczędności przy jednoczesnej ochronie usług opieki zdrowotnej, w szczególności usług w sektorze opieki, to niestety niewiele pozostaje już do obcięcia – zaznacza zatroskany Carl Les, rzecznik ds. finansów County Councils Network.

Czym jest Council Tax?

Council Tax (podatek lokalny) to obowiązkowa opłata pobierana od mieszkańców/właścicieli nieruchomości w Anglii, Szkocji i Walii, ustalana przez władze lokalne w celu zebrania pieniędzy na potrzeby świadczenia usług na danym obszarze. Nieruchomości są klasyfikowane do różnych „grup”, w zależności od tego, ile były warte w określonym momencie. Na przykład w Anglii przedziały są oparte na wartości nieruchomości z dnia 1 kwietnia 1991 r.

Niektóre władze lokalne twierdzą, że system podatków lokalnych jest niesprawiedliwy, ponieważ pobiera różne kwoty w różnych częściach kraju. Obecnie podlega on przeglądowi przez ministra Lee Rowleya. Sam Corcoran, lider Partii Pracy w Cheshire East Council i wiceprzewodniczący CCN, powiedział niedawno, że rosnąca inflacja i popyt na usługi opieki społecznej oznaczają, że councile ustalają swoje budżety w „najtrudniejszych okolicznościach od dziesięcioleci”. Polityk dodał też, że pomimo presji finansowej, która będzie wywierana na mieszkańców, władze lokalne mają „niewielki wybór”, i muszą podwyższyć podatek lokalny, tnąc jednocześnie „drastycznie najbardziej potrzebne usługi”.

