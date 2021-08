Od dziś osoby w pełni zaszczepione nie muszą się w UK poddawać samoizolacji po kontakcie z osobą chorą na Covid-19

Czy to dobry "krok ku normalności"?

Od dnia dzisiejszego osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19, nie muszą się poddawać samoizolacji po kontakcie z osobą chorą. Minister zdrowia Sajid Javid zaznaczył, że „jest to kolejny krok w kierunku normalności”.

Dla większości dorosłych Brytyjczyków, którzy przyjęli już dwie dawki szczepionki, dzisiejszy dzień będzie stanowił ogromną ulgę. W końcu to właśnie od dziś w pełni zaszczepieni mieszkańcy UK nie będą musieli poddawać się obowiązkowej samoizolacji po kontakcie z osobą chorą. I to zarówno z kimś, kogo znamy, jak i z zupełnie nieznaną nam osobą chorą na Covid-19, o której istnieniu dowiemy się z aplikacji NHS Test and Trace. Z „kolejnego kroku w kierunku normalności” będą mogły skorzystać w pełni zaszczepione osoby dorosłe, a także osoby poniżej 18. roku życia.

Zniesienie obowiązku 10-dniowej samoizolacji po kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem nie oznacza jednak, że mamy nie zachować wymaganych środków ostrożności. Każdy, kto otrzyma powiadomienie o przebywaniu w pobliżu osoby chorej, powinien kilka dni później wykonać test PCR. Wykonanie testu nie będzie obowiązkowe, ale rozsądnie będzie go zrobić, żeby nie narazić na ewentualne zarażenie bliskich lub innych ludzi przebywających w naszym sąsiedztwie.

Covid-19 nie zniknął

Zniesienie obowiązku samoizolacji dla osób w pełni zaszczepionych to spore ułatwienie, ale należy pamiętać, że w razie pojawienia się symptomów mogących wskazywać na zarażenie się koronawirusem, jak i w szczególności po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu, należy bezwzględnie poddać się samoizolacji. Osoby w pełni zaszczepione muszą także być świadome faktu, że szczepionka nie wszystkich chroni przed zachorowaniem – niektórzy wciąż złapią wirusa, tylko przebieg choroby będzie u nich raczej łagodny. W związku jednak z możliwością złapania wirusa (zwłaszcza wysoce zaraźliwego wariantu Delta), warto jest nadal zakładać maseczki w miejscach, gdzie gromadzi się dużo ludzi, a także próbować utrzymywać dystans społeczny.