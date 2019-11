Od 2017 r. UK jest jedną z najgorzej rozwijających się gospodarek pośród państw rozwiniętych

Fot. Getty

Od czasu ostatnich, przedterminowych wyborów w czerwcu 2017 r., Wielka Brytania słabo radzi sobie na polu rozwoju gospodarczego. Ze wzrostem gospodarczym na poziomie1.3 proc. w sakli roku Zjednoczone Królestwo uplasowało się dopiero na 31. miejscu pośród 36 najlepiej rozwiniętych gospodarek świata skupionych w OECD.

Od czasu ostatnich wyborów w 2017 r. gospodarka UK rosła średnio o 1,3 proc. rocznie, czyli o ponad dwa razy wolniej niż gospodarki najlepiej rozwiniętych państw świata zgromadzonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (średnia dla państw OECD wyniosła w tym czasie 2,7 proc.). Z takim wynikiem UK plasuje się dopiero na 31. miejscu w rankingu 36 najsilniejszych gospodarek na świecie. Niemal każde państwo skupione w organizacji osiągnęło w ciągu ostatnich 2 lat lepsze wyniki niż Wielka Brytania na polu eksportu i poziomu inwestycji. Te ostatnie szczególnie zwolniły na skutek niepewności związanej z Brexitem.

Organizacja Trades Union Congress, skupiająca większość związków zawodowych na terenie Anglii i Walii, nie jest zdziwiona obecną sytuacją gospodarczą UK. Dla TUC jest jasne, że do gorszych wyników gospodarczych doprowadziła Zjednoczone Królestwo dekada rządów torysów prowadzonych pod znakiem oszczędności, złe zarządzanie procesem wyjścia UK z UE i ogólnie krucha sytuacja w gospodarce globalnej. - Gospodarka UK znalazła się w strefie spadkowej – i za to należy obwinić menedżera. Obecny rząd zostawia gospodarkę w fatalnym stanie – powiedział Frances O’Grady – sekretarz generalny TUC. - Kiedy Wielka Brytania potrzebowała inwestować, to wybrała obniżkę podatku dochodowego od osób prawnych. A kiedy Wielka Brytania potrzebowała się odbudować, to wybrano więcej oszczędności – dodał O’Grady.

