Od 15 do 24 marca WSOP Circuit powraca do Nottingham z GGPoker

World Series of Poker to globalny fenomen, rozwijający się od 2005 roku najpierw w Stanach Zjednoczonych, a teraz również na całym świecie. Właśnie połączył siły z GGPoker, aby zapewnić bezpośrednie wpisowe o wartości 1100 GBP do Turnieju Głównego z gwarantowaną pulą nagród 500 000 GBP, dopasowane do każdego bankrolla (zaczynające się już od 0,01 GBP!). WSOP Circuit UK powraca do Nottingham’s Dusk Till Dawn w dniach 15-24 marca 2024.

Oferując popularną opcję hybrydową, na żywo i wirtualną od 1szego dnia turnieju, GGPoker doda wartość dodatkową w postaci ekskluzywnych bluz z kapturem dla wszystkich graczy kwalifikujących się do Main Eventu lub zapisujących się na stronie, pozwoli także wziąć udział w losowaniu gadżetów, biletów online i C$ (Cash Game Dollars). Wszystko to na żywo podczas wydarzenia. Dostępny będzie również wybór niezwykłych bonusów powitalnych dla nowych graczy, którzy chcą wziąć udział w wielopoziomowym turnieju online. Satelity do turnieju są dostępne tylko na GGPoker.

World Series of Poker Circuit: Kasa i bezpieczeństwo

Międzynarodowe festiwale pokerowe WSOP-C przyznają ogromne pule nagród i dekorują zwycięskich mistrzów z coraz większej liczby krajów na całym świecie. Teraz dom pokera w Wielkiej Brytanii: Dusk Till Dawn, wita ponownie chętnych, dając graczom z Wielkiej Brytanii kolejną szansę na podjęcie wyzwania z WSOP i pozwala stanąć w szranki z innymi.

Zwycięzca z poprzedniego roku, Matthew Gray pokonał 439 graczy w Nottingham, zgarniając 100 000 funtów i swoje pierwsze pokerowe trofeum. W tym roku w turnieju WSOP-C UK Main Event, który odbędzie się w dniach 17-24 marca, planowane jest rozbicie kwoty gwarantowanej w wysokości 500 000 GBP. Wydarzenia towarzyszące w pełnym harmonogramie turniejów obejmują turniej gwarantowany z pulą 100 000 GBP £340 WSOP-C Colossus (15-17 marca), £2,200 High Rollers w odmianach six-max i full ring oraz £230 WSOP-C Monster Stack (23-24 marca).

Centroller do High Rollera w czterech krokach

Dzięki turniejom online GGPoker zaczynającym się już od jednego pensa, droga do kwalifikacji jest otwarta dla każdego, kto chce zamienić talent do no-limit hold’em w tytuł WSOP-C International. Osoby, które po raz pierwszy dokonają wpłaty (minimum 10 GBP), mogą jednocześnie skorzystać z bonusu powitalnego w wysokości 60 GBP w darmowych biletach lub bonus od depozytu do 600 USD.

Fazy satelit GGPoker Online

● Centrolls: wpisowe 0,01 GBP z gwarantowanymi 20 miejscami 1,10 GBP w Fazie 1

● Faza 1 (Phase 1): wpisowe 1,10 GBP; 10% graczy z pola przechodzi do Fazy 2 ze stackami

● Faza 2 (Phase 2): wpisowe 11 GBP; 10% graczy przechodzi do fazy finałowej ze stackami

● Finał (Final Phase): Wpisowe 110 GBP z gwarantowanymi 5 miejscami w Main Evencie o wartości 1100 GBP

● Turniej główny on-line (£1,100 Online Main Event Day 1): 20:05 czasu UTC we wtorek, 19 marca

Gracze mogą zapisać się bezpośrednio do dowolnej fazy. Ostatni turniej kwalifikacyjny odbędzie się w niedzielę, 17 marca a wszystkie nadchodzące turnieje można znaleźć w zakładce “DTD” na GGPoker, filtrując dla frazy “WSOP”. Jeśli przejdziesz do 2 dnia, sesję będziesz mógł kontynuować na żywo w „Dusk Till Dawn”, aż do wyłonienia mistrza turnieju, którego wyłonimy w niedzielę 24 marca.

Największy kolekcjoner „pierścieni” zwycięzcy WSOP-C wszech czasów (obecnie, z 16 trofeami, czyli ma ich znacznie więcej niż palców) Ari Engel też musiał kiedyś zaczynać. Aby zamienić pensy na miejsce przy stole i szansę na tytuł (oraz skorzystać z dodatkowych nagród GGPoker i ekskluzywnych towarów), kliknij tutaj