Od 12 kwietnia wzrośnie stawka dodatku na dziecko Child Benefit! Czy podwyżka będzie odczuwalna?

Fot. Getty

W dobie epidemii koronawirusa, gdy wielu ludzi traci pracę, a inflacja postępuje w niepokojąco szybkim tempie, każde zwiększenie kwoty zasiłków/dodatków jest warte odnotowania. Ale czy zapowiedź podwyższenia w kwietniu dodatku na dziecko Child Benefit ulży rodzinnym budżetom?

Obecnie stawki dodatku na dziecko Child Benefit wynoszą £21,05 tygodniowo na jedyne lub najstarsze dziecko i £13,95 tygodniowo na każde kolejne dziecko. Wiadomo już, że od 12 kwietnia stawki te wzrosną, ale... niestety, tylko zgodnie ze wskaźnikiem inflacji. A to oznacza, że od połowy kwietnia rodziny będą otrzymywać £21,15 tygodniowo (podwyżka o £0,10) na jedyne lub najstarsze dziecko i £14 tygodniowo (podwyżka o £0,05) na każde kolejne dziecko. W ujęciu miesięcznym rodziny z tytułu Child Benefit będą miały zatem tylko o £0,40 więcej na jedyne lub najstarsze dziecko i o £0,20 więcej na każde następne dziecko. Patrząc na te kwoty trudno powiedzieć, aby można było w związku z tym odczuć w portfelu jakąś różnicę.

Child Benefit – komu przysługuje?

Przypomnijmy, że dodatek na dziecko Child Benefit przysługuje wszystkim rodzicom na dzieci do 16 roku życia lub na dzieci do 20 roku życia, jeśli w okresie 16-20 lat nadal się uczą. Dodatek w pełnej wysokości otrzymują rodziny, w których żaden z małżonków/partnerów nie zarabia powyżej £50 000 (brany jest pod uwagę dochód rodzica, który zarabia więcej, a nie łączny dochód gospodarstwa domowego). Jeśli małżonek/partner zarabia powyżej tej sumy, to wysokość dodatku Child Benefit podlega zredukowaniu. Jeśli natomiast małżonek/partner zarabia powyżej £60 000, to całą kwotę zasiłku Child Benefit należy zwrócić.