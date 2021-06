Od 1 września sprzedaż lamp halogenowych w UK zostanie zakazana. Wkrótce nie kupimy też w sklepach świetlówek

Fot. Getty

W dniu 1 września ze wszystkich sklepów w UK wycofane zostaną lampy halogenowe. Niedługo później, bo w 2023 r., rząd planuje wprowadzić zakaz sprzedaży lamp fluorescencyjnych, czyli powszechnie stosowanych w zakładach pracy świetlówek.

Odwrót od stosowania lamp halogenowych nastąpił w UK w 2018 r., co było tożsame z decyzją Komisji Europejskiej ws. zakazu produkcji i sprzedaży takich lamp na terenie Wspólnoty w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W efekcie już teraz dwie trzecie źródeł światła sprzedawanych obecnie w UK to lampy LED. Jednak od 1 września tego roku lampy halogenowe w ogóle znikną z półek sklepowych w Wielkiej Brytanii i nie będzie można ich już nie tylko kupić, ale też wymienić, gdy w domu popsuje się urządzenie przystosowane do takiego źródła światła. Mieszkańcy Wysp będą mogli jednakże zużyć do końca wszystkie lampy halogenowe, które obecnie służą im do oświetlenia domu i nie będą musieli ich specjalnie wyrzucać.

W ślad za lampami halogenowymi mają też pójść lampy fluorescencyjne, czyli tzw. świetlówki. Ich wyeliminowanie z rynku rząd planuje na wrzesień 2023 r.

Lampy – jakie są najlepsze?

Wielka Brytania, podobnie jak kraje Unii Europejskiej, zdecydowała się na wycofanie z użycia lamp halogenowych z uwagi na ich stosunkowo niewielką trwałość i wysoką energochłonność. Świetlówki emitują z kolei szkodliwe dla oczu i skóry promieniowanie UV, a ich żywotność spada przy dużej częstości włączeń/wyłączeń. Obecnie za najlepsze lampy uznaje się lampy LED, oparte na diodach elektroluminescencyjnych, które są stosunkowo trwałe i tanie w eksploatacji.