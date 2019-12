Od 1 stycznia wejdą w życie nowe przepisy podatkowe. Zobacz, czy musisz rozliczyć się w Polsce, jeśli pracujesz w UK

Fot. Shutterstock

Jeśli pracujesz w Wielkiej Brytanii lub gdziekolwiek za granicą, ale wciąż masz rezydencję podatkową w Polsce, to powinieneś zorientować się w nowych przepisach podatkowych, które stopniowo są wprowadzane w Polsce i innych krajach. Zobacz, czy w tym roku będziesz musiał rozliczyć się w polskim Urzędem Skarbowym ze swoich brytyjskich dochodów jakie zmiany zaszły w międzynarodowych porozumieniach, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

W związku z próbą ograniczenia nadużyć finansowych, od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie zawarta między Polską a Wielką Brytanią konwencja MLI. MLI jest konwencją międzynarodową, której ustalenia między poszczególnymi krajami wchodzą w życie w różnym czasie. Zgodnie z konwencją, osoby pracujące poza granicami Polski, ale dla których Polska jest wciąż tzw. „rezydencją podatkową”, będą miały obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polskim Urzędzie Skarbowym - niezależnie od wysokości i miejsca osiąganych dochodów.

Jak podaje portal „Money”, od 1 stycznia 2020 roku obowiązek będzie dotyczył osób pracujących w Słowenii i Austrii. Z kolei od 2021 roku obowiązek obejmie również polskich pracowników z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Izraela, Japonii, Litwy, Nowej Zelandii i Słowacji. Od 2022 roku do listy tej dołączą osoby zarabiające w Norwegii, Belgii, Kanadzie i Danii.

„Rezydentura podatkowa” nie jest automatyczna - zależy ona od tego, gdzie osoba mieszka, wydaje pieniądze i ma najbliższą rodzinę, z którą łączy ją wspólnota interesów. Decyzję o tym, czy dana osoba ma w Polsce „rezydenturę podatkową” podejmuje Urząd Skarbowy - czyni to na podstawie złożonych przez osobę zainteresowaną dokumentów.

Z informacji polskich mediów („Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”) wynika, że osoby, które mają „rezydenturę podatkową” w Polsce, ale cały swój dochód uzyskują w Wielkiej Brytanii, będą musiały rozliczyć się z polskim Urzędem Skarbowym dopiero w 2021 roku, ponieważ konwencja może zostać zastosowana dopiero od początku okresu rozliczeniowego następującego po wejściu w życie konwencji MLI.

Z kolei polskie roczne rozliczenie podatkowe musi złożyć każdy, kto ma w Polsce choćby minimalne dochody. Oznacza to, że jeśli większość Twoich dochodów masz z Wielkiej Brytanii, a w Polsce miałeś jedno małe zlecenie, to musisz rozliczyć się z polskim Urzędem Skarbowym, wykazując cały swój dochód - również ten brytyjski. Część brytyjska nie zostanie opodatkowana w Polsce, ale będzie miała wpływ na próg podatkowy, do którego zostaniesz w Polsce zaliczony.