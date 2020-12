Od 1 stycznia 2021 r. WhatsApp przestanie działać na milionach smartfonów z systemami Android i iOS

Fot. Getty

Najnowsza aktualizacja mobilnej aplikacji WhatsApp sprawi, że miliony smartfonów z systemami operacyjnymi Android i iOS stracą do niej dostęp. Niektóre urządzenia ze starszym oprogramowaniem nie będą od 1 stycznia 2021 r. kompatybilne z aplikacją w nowej wersji.

Uwielbiana przez użytkowników aplikacja WhatsApp, umożliwiająca darmowe przesyłanie wiadomości i plików multimedialnych, przestanie od początku nowego roku działać na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS starszym niż iOS 9 oraz na urządzeniach z systemem operacyjnym Android starszym niż Android 4.0.3 (zwanym popularnie „Ice Cream Sandwich”). Użytkownicy urządzeń z nieodpowiednim oprogramowaniem nie będą w stanie od nowego roku otworzyć aplikacji WhatsApp, ani korzystać z żadnych jej funkcji.

Aktualizacja WhatsApp

Dobra wiadomość jest taka, że nie wszyscy użytkownicy starych telefonów będą musieli kupić nowe urządzenie w celu korzystania z funkcji WhatsApp. W przypadku niektórych urządzeń wystarczy, aby użytkownicy ściągnęli oprogramowanie umożliwiające korzystanie z aplikacji – jeśli chodzi o system iOS to będzie to wersja iOS 9 lub nowsza, a jeśli chodzi o system Android – wersja 4.0.3 lub nowsza. Poniżej prezentujemy Wam listę telefonów, na których nie będzie już można używać aplikacji WhatsApp oraz listę tych urządzeń, na których będzie to możliwe po zainstalowaniu nowszego oprogramowania.

Te telefony bezpowrotnie utracą możliwość łączenia się z aplikacją WhatsApp:

Apple iPhone 1-4;

Samsung Galaxy S2;

HTC Desire;

LG Optimus Black;

Motorola Droid Razr;

Jakikolwiek telefon z systemem operacyjnym Android, który pojawił się przed 2010 r.

Te telefony będą mogły łączyć się z aplikacją WhatsApp po aktualizacji oprogramowania:

Apple iPhone 4S;

iPhone 5;

iPhone 5S;

iPhone 6;

iPhone 6S;

Samsung Galaxy S3 i nowszy;

Samsung Galaxy Note;

HTC Sensation;

HTC Thunderbolt;

LG Lucid;]

Motorola Droid 4;

Sony Xperia Pro i nowszy.

