Od 1 stycznia 2021 r. podróże z UK do krajów Unii Europejskiej będą trudniejsze! Dlaczego i kogo obejmą nowe obostrzenia?

Od 1 stycznia 2021 r. wiele się zmieni w kwestii podróżowania z UK do UE

Fot. Getty

Grudzień to ostatni miesiąc niczym nieskrępowanych podróży pomiędzy UK i państwami Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2021 r., czyli od dnia, w którym pomiędzy UK i Wspólnotą przestanie obowiązywać okres przejściowy, wyjazdy do państw na kontynencie mogą się okazać znacznie trudniejsze. Dlaczego?

Zakończenie okresu przejściowego wiele zmieni nie tylko dla obywateli państw UE starających się dostać na Wyspy, ale też dla samych Brytyjczyków. Pewnie nie wszyscy poddani królowej Elżbiety II wiedzą jeszcze, że od początku przyszłego roku, aby móc spokojnie wyjechać do jednego z państw UE, będą oni potrzebowali paszportu ważnego przez okres przynajmniej 6 miesięcy w chwili przekraczania granicy. Jeśli okaże się, że data ważności dokumentu będzie krótsza, niż pół roku, to jego posiadacz nie zostanie wpuszczony do kraju przeznaczenia. Obowiązek posiadania paszportu ważnego przynajmniej 6 miesięcy w chwili opuszczania Zjednoczonego Królestwa nie będzie obowiązywał Brytyjczyków tylko w przypadku przekraczania granicy z Irlandią, która wraz z Wielką Brytanią tworzy obszar Common Travel Area.

Masz brytyjski paszport? Sprawdź jego datę ważności

Posiadacze brytyjskich paszportów będą zatem musieli zachować od 1 stycznia 2021 r. szczególną czujność planując wyjazd (np. wakacje) do jednego z krajów Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że standardowy czas rozpatrzenia wniosku o wydanie nowego paszportu (pomijając czas wysyłki) to 6 dni roboczych. A z doświadczenia wiadomo, że czas ten ulega znacznemu wydłużeniu w miesiącach letnich, gdy o potrzebie odnowienia paszportu przypomina sobie nagle znacznie więcej ludzi. Z informacji ujawnionych z początkiem października przez posła Kevina Fostera wynika, że w lecie tego roku urzędnicy odpowiedzialni za rozpatrywanie wniosków paszportowych mieli zaległości w stosunku do ponad 400 000 osób!

Sprawą nie wydaje się jednak zaniepokojony rząd, którego rzeczniczka tak oto skomentowała całą sprawę na łamach „The Times”: „Opuszczając UE zrealizowaliśmy priorytety ludzi i rozpoczęliśmy kampanię, aby pomóc firmom i osobom prywatnym w przygotowaniu się [do Brexitu]. Home Office zachęca klientów do sprawdzania, czy ich paszporty spełniają nowe wymagania w zakresie podróży do Europy. Każda osoba, która chce odnowić paszport, musi się upewnić, że składa wniosek w odpowiednim czasie i przed rezerwacją podróży”.