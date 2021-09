Od 1 października 2021 w życie wchodzą zmiany w podróżowaniu z Polski do UK

Fot: Pxhere

Od 1 października 2021 roku wchodzą istotne zmiany dotyczące podróżowania do UK. Do tej pory mogliśmy podróżować do UK "na dowodzie osobistym", zasadniczo tak, jak to miało miejsce przed Brexitem, ale teraz radykalnie się to zmieni. Oto wszysko, co powinniście na ten temat wiedzieć!

Obywatele krajów UE (w tym Polacy), mieszkańcy krajów EOG i Szwajcarzy mogą podróżować do Wielkiej Brytanii na wakacje lub krótkie wycieczki bez konieczności posiadania wizy. Aby przekroczyć granicę brytyjską muszą jednak posiadać unijny paszport, którego ważność wygasa za nie mniej niż 6 miesięcy. Jeśli jesteś również członkiem rodziny obywatela EOG lub Szwajcarii to będziesz mógł również wjechać do Wielkiej Brytanii zgodnie z tymi zasadami.

Jak czytamy na oficjalnej polskiej stronie rządowej:

Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument paszportowy jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Koniec z podróżowaniem do UK "na dowodzie osobistym"

Od tej reguły obowiązują jednak pewne wyjątki. Jakie? Przede wszystkim Polacy, którzy posiadają status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego na brytyjskiej granicy będą mogły legitymować się swoim dowodem. Taka opcja będzie możliwa (co najmniej) do końca 2025 roku.

Jakie są wyjątki od tych regulacji?

Jakie są inne wyjątki? Oto pełne zestawienie tych, którzy po 1 października nie będą musieli okazać na granicy paszportu. Są to:

osoby, które złożyły wniosek w ramach EU Settlement Scheme, ale nie otrzymały jeszcze decyzji

osoby mające zezwolenie rodzinne w ramach EU Settlement Scheme

osoby mające zezwolenie dotyczące pracownika przygranicznego

osoby mające zezwolenie S2 Healthcare Visitor

osoby dostarczające usługi w roli Swiss Service Provider

osoby mające pozwolenie na pracę przygraniczną

Jeśli po 1 października będziesz chciał przyjechać w odwiedziny do UK wystarczy pokazać aktualny polski paszport. Możesz również zostać poproszony przez Border Force o udowodnienie, że:

odwiedzasz UK w celach turystycznych

jesteś w stanie utrzymać siebie i osoby pozostające na Twoim utrzymaniu podczas podróży (lub uzyskać fundusze od kogoś innego na wsparcie)

zorganizowałeś zakwaterowanie na czas swojego pobytu

jesteś w stanie zapłacić za swój powrót lub dalszą podróż (lub masz fundusze od kogoś innego)

po zakończeniu wizyty opuścisz Wielką Brytanię

Bez paszportu się nie obejdzie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podróżowanie między PL a UK po Brexicie zapraszmy do naszego obszernego tekstu na ten temat: "Wyjazd do UK po Brexicie - zasady obowiązujące po 1 stycznia 2021 roku"