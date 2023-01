Od 1 lutego 2023 wzrośnie koszt wyrobienia paszportu brytyjskiego

Koszt wyrobienia brytyjskiego paszportu wzrośnie — od 2 lutego 2023 roku władze UK wprowadzają nowy cennik opłat paszportowych. Zapłacimy więcej za wszystkie wnioski, składane zarówno przez dorosłych, jak i w imieniu dzieci. W jaki sposób władze brytyjskie uzasadniają tę podwyżkę?

W przyszłym miesiącu możemy oczekiwać wzrostu kosztów przy staraniach o brytyjski paszport. Za uzyskanie tego dokumentu zapłacimy po prostu więcej. Podwyżka dotknie wszystkich zarówno tych, którzy ubiegają się o nowy dokument, jak i osoby odnawiające paszport, którzy stracił swoją ważność. Więcej zapłacimy za dokument dla dorosłych i dla dzieci. O ile więcej? Oto nowy cennik, który został opublikowany na łamach oficjalnych stron rządowych:





Opłata za standardowy wniosek online złożony w Wielkiej Brytanii wzrośnie z 75,50 GBP do 82,50 GBP dla dorosłych i 49 GBP do 53,50 GBP dla dzieci.

Opłata za wniosek złożony za pośrednictwem poczty wzrośnie z 85 GBP do 93 GBP dla dorosłych i 58,50 GBP do 64 GBP dla dzieci.

To niby tylko kilka funtów podwyżki, ale w obecnych czasach, dla wielu osób to może być znaczny wydatek. Zaznaczono również, iż opłaty za usługi priorytetowe zostały ujednolicane w taki sposób, tak aby wszyscy interesanci płacili tyle samo.

O ile zdrożeje aplikacja o brytyjski paszport?

Brytyjskie władze bardzo wyraźnie zaznaczyły w swoim oficjalnym komunikacie, iż mamy do czynienia z pierwszą podwyżką w tym zakresie od pięciu lat. W jaki sposób władze uzasadniają wprowadzenie podwyżki? „Nowe opłaty pomogą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych przejść do systemu, w którym koszty jego funkcjonowania są pokrywane przez tych, którzy z niego realnie korzystają. W ten sposób zmniejszona zostanie zależność od finansowania z ogólnych podatków. Rząd nie czerpie żadnych zysków z kosztów wniosków paszportowych” - czytamy na stronach rządowych.

W jaki sposób rząd UK uzasadnia tę podwyżkę?

Dodano również, iż podwyższone opłaty przyczynią się również do finansowania procesu rozpatrywania wniosków paszportowych, pomocy konsularnej za granicą, w tym w sytuacjach, gdy obywatel brytyjski przebywający poza UK zgubi lub w inny sposób straci paszport. Podwyżka ta pomoże również rządowi w dalszym ulepszaniu swoich usług. Wszelkie zmiany w zakresie opłat wnoszonych przy składaniu wniosków o uzyskanie paszportu zostały wprowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zarządzania publicznymi pieniędzmi.

Całkiem niedawno publikowaliśmy ranking najsilniejszych paszportów na świecie za rok 2022. Na czele zestawienia Henley Passport Index ponownie uplasował się paszport Japonii. Umożliwia bezproblemowy wjazd do aż 193 z 227 państw na świecie. Drugie miejsce wspólnie zajęły Singapur i Korea Południowa, których obywatele mają prawo do wjazdu bez wizy albo z wizą otrzymywaną na miejscu, do aż 192 krajów.

Brytyjskie władze zapewniają, że nie zarabiają na wyrabianiu dokumentów

Jaką siłę ma paszport brytyjski? Otóż dzięki dokumentowi wydanemu przez Home Office bez problemów dostaniemy się do 187 krajów. Paszport Zjednoczonego Królestwa znalazł się na szóstym miejscu rankingu najmocniejszych paszportów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Ranking najsilniejszych paszportów za rok 2022. Ile na świecie znaczy polski paszport?

Dodajmy również, iż z najnowszych danych uzyskanych przez dziennik „The Independent” wynika, że od czasu Brexitu regularnie rośnie liczba Brytyjczyków, którzy zrzekają się obywatelstwa brytyjskiego. W 2021 paszport oddało 868 Brytyjczyków. To 30 proc. osób więcej, niż w 2020 roku i aż sześć razy więcej, niż dekadę temu, gdy z brytyjskiego obywatelstwa rezygnowało średnio 140 osób rocznie.

Jaką „siłą” dysponuje dokument wystawiony przez Home Office?

Łącznie w latach 2011-2021 wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa brytyjskiego złożyło 6507 osób. Dodajmy, iż zaraz po Brexicie mogliśmy obserwować gwałtowny wzrost liczby Brytyjczyków ubiegających się o paszporty jednego z krajów Unii Europejskiej, który pozwala korzystać ze wszelkich wspólnotowych praw. Najbardziej pożądanymi wówczas paszportami były dokumenty Francji, Belgii i Irlandii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to odsyłamy do artykułu: Rośnie liczba Brytyjczyków, którzy zrzekają się obywatelstwa brytyjskiego. To m.in. efekt opuszczenia przez Wielką Brytanię UE

