Octopus Energy oferuje swoim klient pakiet wsparcia o wartości 40 milionów funtów i "wakacje płatnicze"

Octopus Energy potwierdza nowy pakiet wsparcia o wartości 40 milionów funtów dla brytyjskich rodzin oraz wprowadza "wakacje płatnicze" dla niektórych ze swoich klientów.

W obliczu rosnących cen energii na Wyspach Octopus Energy Group zapowiedziało wprowadzenie rozwiązań, które (choć nieco!) odciążą brytyjskie gospodarstwa domowe pod względem finansowym. Jak podaje portal "The Daily Mirror", wart 40 mln funtów pakiet zmniejszy rachunki klientów Octopus o około 4% (w porównaniu z limitem cenowym ustalonym przez Ofgem). Oprócz tego w ramach taryfy Flexible Octopus zaoferowane zostaną zniżki na opłaty stałe. Ponadto nawet do 100 000 najbardziej potrzebujących i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji klientów będzie mogło ubiegać się o "wakacje płatnicze" trwającą do sześciu miesięcy.

Szczegóły tego programu nie są jeszcze znane, ale można sądzić iż najuboższe gospodarstwa domowe będą mogły "przetrwać" zimę bez płacenia rachunków za energię.

Kolejna firma energetyczna w UK zapowiada pakiet wsparcia dla swoich klientów

"Wzrost opłat za energię jest ewidentny. Ten 40-milionowy pakiet to początek naszej walki (...)" - komentował CEO i założyciel Octopus Energy, Greg Jackson. "Zdecydowanie zbyt wiele kosztów obciążających naszych klientów jest opłatami stałymi - od opłat sieciowych i dystrybucyjnych po koszty wynikające z upadku innych dostawców" - dodawał.

Nie tylko Octopus Energy zapowiedziało program pomocowy dla swoich klientów. OVO Energy potwierdziło, że zaoferuje pakiet pomocowy dla swoich klientów o wartości 50 milionów funtów. Pomoc ruszy 1 października i będzie ukierunkowana na "pomoc klientom z realną i natychmiastową potrzebą". Z kolei British Gas przekaże 10 proc. swoich zysków najuboższym klientom.

Czego mogą oczekiwać ci, którym energię dostarcza Octopus Energy

Zaznaczmy, że rząd UK zapowiedział "zamrożenie" cen energii dla rodzin w UK. Wysokość rachunku za energię w skali roku dla przeciętnego gospodarstwa domowego ma zostać ograniczona do 2500 funtów. Stawka ta ma obowiązywać przez kolejne dwa lata, a zmiany wprowadzone przez rząd w tym zakresie mają zacząć obowiązywać od 1 października 2022 roku.

Obniżka rachunków będzie możliwa dzięki Energy Price Guarantee (Gwarancji Ceny Energii), rządowemu rozwiązaniu, które ogranicza ceny, które dostawcy mogą pobierać od klientów za jednostki gazu. Zastępuje on istniejący limit cen energii i jest dodatkiem do ogłoszonej wcześnie zniżki na rachunki za energię w wysokości 400 GBP dla wszystkich gospodarstw domowych. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "PILNE: Liz Truss ogłosiła swoje plany wsparcia - wysokość rachunku za energię zostanie ograniczona do 2500 funtów".



