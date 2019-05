Ochrona praw konsumenckich w UK: Od 2020 r. mieszkańcy Wysp będą szczegółowo informowani o promocyjnych ofertach internetu, telewizji i telefonu

Fot. Getty

Lojalni klienci operatorów telewizyjnych i dostawców usług telekomunikacyjnych często tracą właśnie na tym, że... w ciemno przedłużają z firmami umowy i nie żądają żadnych dodatkowych zniżek. Rząd brytyjski postanowił zająć się ochroną praw konsumenckich w UK i... nałożył na operatorów telewizyjnych oraz dostawców usług telekomunikacyjnych obowiązek informowania lojalnych klientów o najnowszych promocjach i zniżkach.

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 15 lutego 2020 r., operatorzy telewizyjni i dostawcy usług telekomunikacyjnych będą zobowiązani nie tylko do informowania swoich klientów o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy (w tym także o automatycznym jej przedłużeniu w razie braku informacji ze strony klienta o chęci jej zakończenia lub zmiany), ale także o najlepszych ofertach dostępnych u nich obecnie dla nowych klientów. Dzięki nowemu prawu dotychczasowi klienci dostawców mediów nie będą ponosić tzw. „kary za lojalność”.

Od przyszłego roku operatorzy telewizyjni i dostawcy usług telekomunikacyjnych będą musieli skontaktować się z klientem w terminie od 40 do 10 dni przed datą wygaśnięcia umowy. W wysłanym do klienta powiadomieniu będą się jednak musiały znaleźć nie tylko informacje dotyczące obecnej umowy (w tym wszelkich wprowadzonych do niej zmian), ale także szczegóły dotyczące najlepszych, oferowanych przez dostawców ofert dla nowych klientów). Dzięki takiemu powiadomieniu klient będzie mógł zdecydować, czy przedłużyć umowę na dotychczasowych zasadach, czy też ją zmienić albo w ogóle z niej zrezygnować.

- Dbamy o to, aby klienci byli traktowani sprawiedliwie, zobowiązując firmy do przekazywania im potrzebnych informacji, gdy tego potrzebują. To da milionom ludzi możliwość zdecydowania, czy chcą płacić więcej tylko dlatego, że automatycznie przedłużają poprzednią umowę – powiedział Lindsey Fussell, dyrektor Ofcom’s Consumer Group.

