Obywatele UE zatrzymani przy wjeździe do UK bez wiz pracowniczych. Trafili do ośrodków deportacyjnych

Za to, że nie mieli wiz pracowniczych ani statusu zasiedlenia, trafili do ośrodków deportacyjnych.

Obywatele UE, którzy próbowali dostać się do Wielkiej Brytanii do pracy bez wiz pracowniczych czy statusu zasiedlenia, zostali zatrzymani na granicy i umieszczeni w ośrodkach deportacyjnych. Dyplomaci unijni są zaniepokojeni restrykcyjnym podejściem Wielkiej Brytanii do imigrantów z UE.

Relacje po-brexitowe między Unią i Wielką Brytanią komplikują się coraz bardziej. Jak się okazało, co najmniej 30 obywateli UE zostało zatrzymanych od 1 stycznia 2021 roku na brytyjskiej granicy, gdy próbowali dostać się na Wyspy do pracy, jednak nie posiadali wiz pracowniczych ani settled czy pre-settled status.

Obywatele UE zatrzymani na brytyjskiej granicy

Jak donosi serwis informacyjny „Politico”, co najmniej 30 obywateli UE (w tym Niemców, Greków, Włochów, Rumunów oraz Hiszpanów) zatrzymano na brytyjskiej granicy, gdy próbowali przekroczyć ją nie posiadając wiz pracowniczych ani statusu zasiedlenia. Unijni dyplomaci są zaniepokojeni faktem, że zatrzymani imigranci trafili do ośrodków deportacyjnych, gdzie byli przetrzymywani nawet do siedmiu dni, zanim odesłano ich do krajów pochodzenia.

Wielka Brytania daje w ten sposób jasny sygnał, że zaczyna traktować imigrantów z UE tak samo surowo, jak do tej pory traktowała imigrantów spoza UE, którzy nie mieli wymaganych dokumentów pozwalających im na legalną pracę i pobyt na Wyspach.

Home Office nie podało jeszcze oficjalnych danych na temat liczby zatrzymanych obywateli UE od 1 stycznia 2021 roku, którzy następnie trafili do ośrodków deportacyjnych. Serwis „Politico” informuje jednak, że takich przypadków było co najmniej 30.

Pomoc dla zatrzymanych imigrantów z UE

Ambasady krajów europejskich w Wielkiej Brytanii oferują swoim obywatelom pomoc w postaci prawnej porady, a także interwencji w sprawie skrócenia czasu przetrzymywania ich w ośrodkach deportacyjnych. Okazuje się jednak, że nie wszyscy obywatele UE szukają pomocy konsulatów.

Dyplomaci mówią, że najwięcej przypadków zatrzymań dotyczy młodych ludzi, którzy próbowali dostać się do UK, aby pracować jako au pair lub w zawodach o niskich kwalifikacjach na krótki okres.

Częściowo długi okres przetrzymywania ich w ośrodkach deportacyjnych związany jest z obecnymi restrykcjami covidowymi dotyczącymi podróży. Dostępnych jest teraz mniej lotów, które pozwoliłyby na odesłanie obywateli UE do ich krajów, a Home Office musi im także zapewnić wymagane testy na Covid-19.