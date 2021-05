Obywatele UE są „traktowani jak przestępcy” na brytyjskiej granicy? Od niektórych pobierane są odciski palców

Fot. Getty

Obywatele UE podróżujący w celach turystycznych do Wielkiej Brytanii, donoszą o złym traktowaniu ich przez brytyjską Border Force na granicy z Francją. Według relacji, dochodzi nie tylko do wielogodzinnego oczekiwania na wpuszczenie do UK - w niektórych przypadkach rzucane są oskarżenia o zafałszowanie celu podróży, zdarzają się także pobrania odcisków palców oraz fotografowanie jak w przypadku przestępców.

Dziennik The Guardian opublikował relacje obywateli UE, którzy w ostatnim czasie przekraczali brytyjską granicę we francuskim Calais. Osoby te chciały wjechać do UK w celach turystycznych, a zostały posądzone o inne zamiary i potraktowano je „jak przestępców”. Straż Graniczna między innymi pobrała odciski palców czy nawet robiła zdjęcia twarzy. Turystom z UE kazano też czekać godzinami na zgodę na przejazd tunelem pod kanałem La Manche czy promem z Calais.

Obywatele UE są „traktowani jak przestępcy” na brytyjskiej granicy?

Jedną z osób, z którą rozmawiał w tej sprawie brytyjski dziennik jest 51-letni włoski manager hotelu, który obecnie nie ma pracy z powodu pandemii i kryzysu branży hotelarskiej, ale od lipca rozpoczyna pracę we Francji. Mężczyzna zaplanował relaksacyjną podróż samochodem ze swojego domu na Lazurowym Wybrzeżu przez Wielką Brytanię do Irlandii, gdzie w Kerry miał odwiedzić rodzinę swojej żony.

Funkcjonariusze Border Force na brytyjsko-francuskiej granicy nie uwierzyli jednak w jego zamiary. Z powodu statusu bezrobotnego oraz posiadania jedynie 4500 euro (3870 funtów), a także z powodu braku biletu powrotnego, Straż Graniczna stwierdziła, że mężczyzna prawdopodobnie wjeżdża do UK w celu wykorzystania brytyjskiego systemu świadczeń socjalnych. Straż Graniczna kazała 51-latkowi czekać siedem godzin we francuskim porcie, żeby sprawdzić, czy mężczyzna nie kłamie na temat celu swojego wjazdu.

Mężczyzna opowiedział brytyjskiemu dziennikowi, że został „potraktowany jak przestępca” - pobrano od niego odciski palców i sfotografowano go: „Pobrali mi odciski palców. Zapytałem ich: czy to normalne, by pobierać odciski palców od odwiedzających? Czy robicie to każdemu na granicy? Pobrali odcisk każdego palca. Potem zrobili mi zdjęcie twarzy, jakbym był podejrzany. (…) To było okropne. Jestem zniesmaczony sposobem, w jaki zostałem potraktowany. Nigdy w życiu nie byłem tak upokorzony. Nigdy, przenigdy nie pojadę ponownie do Wielkiej Brytanii. Dla mnie Wielka Brytania już nie istnieje”.

Cytowany przez brytyjski dzienni rzecznik Home Office powiedział: „Oczekujemy, że Border Force będzie traktować wszystkich przybywających z szacunkiem i rozpatrywać sytuację każdego pasażera indywidualnie. Brytyjska opinia publiczna oczekuje, że sprawdzimy, czy każdy wjeżdżający do Wielkiej Brytanii ma do tego prawo, a pasażerom można zadawać pytania w celu ustalenia, na jakiej podstawie chcą wjechać do Wielkiej Brytanii”.