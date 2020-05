Obywatele UE mogą nie otrzymać obywatelstwa brytyjskiego, jeśli nie przedstawią pełnego ubezpieczenia zdrowotnego CSI

Fot. Getty

Obywatele Unii Europejskiej mogą otrzymać decyzję odmowną w sprawie przyznania obywatelstwa brytyjskiego, jeśli nie przedstawią dokumentów potwierdzających posiadanie pełnego ubezpieczenia zdrowotnego Comprehensive Sickness Insurance (CSI) w okresach, gdy nie posiadali w UK pracy. Organizacja The3million, reprezentująca imigrantów z UE w UK mówi wprost, że ta nowa przeszkoda może mieć potencjalnie „niszczycielski” wpływ na ubieganie się przez imigrantów z UE o status rezydenta, a później także o obywatelstwo brytyjskie.

Ubezpieczenie Comprehensive Sickness Insurance to rodzaj prywatnego ubezpieczenia medycznego (traktowane często przez administrację brytyjską jako „pełne” ubezpieczenie zdrowotne), które gwarantuje pełny dostęp do ‘prywatnej’ opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie CSI wymagane jest od osób, które zamieszkują, ale nie pracują w Wielkiej Brytanii, czyli np. od studentów lub osób finansowo samowystarczalnych. Jeśli chodzi osoby zatrudnione na umowę o pracę (czy tzw. umowę śmieciową) i osoby samozatrudnione, to one nie potrzebują ubezpieczenia CSI, ponieważ pełny dostęp do opieki zdrowotnej w ramach NHS gwarantują im opłacane regularnie składki National Insurance Contributions. Dodajmy jednak, że od lutego bieżącego roku agencja UK Border Agency może odmówić prawa wjazdu na Wyspy osobom nieposiadającym ubezpieczenia CSI albo może ona wystąpić o deportację z UK osoby bez takiego ubezpieczenia.