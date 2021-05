Obywatele UE mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Home Office. Jest wyrok

Fot. Getty

Obywatele UE mają prawo do pełnego dostępu do swoich danych przechowywanych przez Home Office lub jakikolwiek inny organ w UK. Dzięki wyrokowi Sądu Apelacyjnego, wgląd do swoich danych będą miały także osoby, którym odmówiono przyznania statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej.

Trzech sędziów Sądu Apelacyjnego jednogłośnie unieważniło wcześniejsze orzeczenie Wysokiego Trybunału ws. dostępu imigrantów z UE do swoich danych osobowych przechowywanych przez Home Office. Sąd zawyrokował, że ustawa o ochronie danych osobowych Data Protection Act 2018 (DPA) z 2018 r. bezprawnie odmawia obywatelom UE dostępu do ich danych osobowych poprzez klauzulę „zwolnienia imigracyjnego”. Orzeczenie oznacza, że obywatele UE, którym odmówiono przyznania statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej, albo którym odmówiono wydania wizy, będą mogli zobaczyć dokumenty, na podstawie których urzędnik Home Office wydał stosowną decyzję. Dokumenty te mogą dotyczyć m.in. otrzymywanych świadczeń socjalnych, wpisów do rejestrów krajowych, wpisów do rejestrów karnych i ewentualnych przestępstw popełnionych na gruncie prawa cywilnego.

Zwycięstwo aktywistów z krajów UE z Home Office

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego ws. dostępu do danych osobowych to z pewnością znaczące zwycięstwo obywateli UE w walce o swoje prawa z Home Office. Radości z takiego rozstrzygnięcia sądu (po 3-letniej batalii) nie kryją przywódcy organizacji The3million i The Open Rights Group. - Sędziowie uznali, że tzw. zwolnienie imigracyjne wprowadza ogromną lukę w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy publiczne powinny mieć możliwość odmowy dostępu do danych tylko w wyjątkowych okolicznościach, na przykład w trakcie dochodzenia karnego – zaznaczyła Sahdya Darr z Open Rights Group.