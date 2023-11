Podróże i turystyka Obywatele UE coraz częściej nie dostają pozwolenia na wjazd do UK

Najnowsze dane Home Office pokazują, że liczba odmów wjazdu do Wielkiej Brytanii dla obywateli Unii Europejskiej zwiększyła się od czasu Brexitu aż pięciokrotnie. Eksperci wskazują, że problemem jest często wrogie nastawienie do przybyszy z UE funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Koniec zasady swobodnego przemieszczania się mocno dotknęła obywateli UE

Dane zgromadzone przez Home Office nie pozostawiają złudzeń. Brexit mocno dał się we znaki obywatelom krajów Unii Europejskiej chcących wjechać do Wielkiej Brytanii na podstawie 90-dniowej wizy. Z danych tych wynika, że liczba odmów wjazdu do UK dla obywateli UE zwiększyła się od czasu położenia kresu unijnej zasadzie swobodnego przemieszczania się. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. z granicy cofnięto nieco ponad 2200 osób dysponujących paszportem kraju UE. Natomiast w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. takich osób było już 11 600.

W całym 2019 r. funkcjonariusze Border Force cofnęli z granicy zaledwie 80 obywateli Niemiec. Ale już w ciągu 12 miesięcy do września 2023 r. takich osób było 411. Jeśli chodzi o Francuzów, to w 2019 r. nie wpuszczono do UK zaledwie 92 z nich, a w 2023 r. – aż 426.

Przeczytaj też:

Do stycznia 2025 r. gospodarstwa domowe w UK będą biedniejsze o 1900 funtów Breaking News

Dlaczego coraz więcej obywateli UE nie otrzymuje pozwolenia na wjazd do UK?

Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą po Brexicie wjechać na teren Wielkiej Brytanii na podstawie 90-dniowej wizy. Problem polega jednak na tym, jak zauważają eksperci, że wrogą postawę wykazuje wobec nich wielu funkcjonariuszy Border Force.

Dla zobrazowania tego problemu dziennikarze „The Guardian” opisali historię Jesici Benitez. Hiszpanki i graficzki mającej pod pewnymi warunkami pozwolenie na pracę w UK. Kobieta została zatrzymana na lotnisku w Luton po tym, jak wyjechała do kraju rodzinnego, żeby odnowić paszport. W trakcie przekraczania granicy funkcjonariusze zasugerowali, że „przyjeżdża do pracy w UK nielegalnie”. Pomimo tego, że Hiszpanka miała stosowne dokumenty zezwalające jej na pracę na Wyspach. – Potraktowali mnie, jakbym była głupia. Jakbym przyjechała do nielegalnej pracy. Powiedzieli mi, że moje dokumenty są nieważne i nie mogę pracować. Musiałam im ciągle pokazywać paragrafy wskazujące, że mogę pracować. Byli po prostu niegrzeczni – opowiedziała kobieta.

Przeczytaj też:

Imigranci spoza UE zastępują imigrantów z UE na brytyjskim rynku pracy. Migracja netto zweryfikowana Breaking News

Przypomnijmy, że swoboda w zakresie wjazdu obywateli UE do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy, zamieszkania, nauki lub przejścia na emeryturę wygasła w dniu 1 stycznia 2021 r. W ramach umowy między UE a UK obywatele brytyjscy i obywatele krajów Wspólnoty mogą przekraczać granice na podstawie 90-dniowej wizy. Z tych 90 dni można skorzystać w okresie 180 dni.