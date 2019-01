Obywatele państw UE posiadający urządzenia z system innym niż Android będą musieli jechać 250 mil, żeby zeskanować dokumenty do statusu osoby osiedlonej

Osoby, które chcą wziąć udział w pilotażowym programie rejestracji osób osiedlonych mogą napotkać niemałe problemy jeżeli posiadają urządzenia mobilne wyposażone w inny system operacyjny niż Android. Aby zeskanować dokumenty będą musieli jechać nawet 250 mil.

Program pilotażowy został uruchomiony w zeszłym miesiącu dla osób pochodzących z państw Unii Europejskiej pracujących w NHS lub w opiece społecznej, a także dla pracowników uczelni wyższych. Aby otrzymać status osoby osiedlonej trzeba się zarejestrować przed 22 grudnia tego roku. Wielką wygodą jest rządowa aplikacja, która w zamyśle twórców miała umożliwiać osobom skanowanie ich paszportów, co przyspieszałoby znacznie procedurę.

Okazuje się, że jeśli ktoś posiada telefon lub tablet z Androidem, to skanowanie jest niemożliwe, dlaczego? Ponieważ aplikacja działa tylko na systemie od firmy Apple. To bardzo spory problem, ponieważ szacuje się, że w Wielkiej Brytanii prawie 40 proc. urządzeń mobilnych posiada system od firmy Google i choć to system od Apple'a jest dominujący, to jednak urządzeń z Androidem wciąż jest sporo.

Problem już pojawił się wcześniej, ponieważ w kwietniu tego roku przedstawiciele rządu uspokajali twierdząc, że "sprawa jest omawiana z firmami informatycznymi" oraz, że "wszystko będzie działało tak, aby jak największa osób mogła skorzystać z aplikacji". Jednak nie dało to rezultatu, ponieważ aplikacja służąca do skanowania dokumentów nie została udostępniona na inne platformy więc problem nadal istnieje. Co mają więc zrobić osoby posiadające system Android?

Rządowa strona radzi, aby "użyć telefonu kogoś innego". Gdy system zostanie w pełni uruchomiony, to osoby nie mogące zeskanować swojego paszportu będą mogły wysłać skan pocztą. Jednakże na chwilę obecną osoby bez możliwości skorzystania z aplikacji mogą udać się osobiście do jednego z 13 punktów umieszczonych na terenie całej Wielkiej Brytanii, żeby tam zeskanować swój paszport. Wygodne prawda?